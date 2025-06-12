Yangında 1 Ölü, Sanık Yargılanıyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde, konakladığı evden kovulmasına sinirlenerek koltuğu ateşe veren ve çıkan yangında bir kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, yaşanan olayda yaralanan müştekiler Yeliz Ü., Gönül T. ve evin sahibi Gürsel A., maktul İzzet Eşgi'nin oğlu M.A.E. ile taraf avukatları da katıldı.

Sanık Yılmaz, "Kalacak yerim yoktu. 1 aydır Adem'le yaşıyorduk. Gönül ve Yeliz adlı kişileri daha önceden tanırım. Maktul İzzet'i ise Adem'in yanına gelip gitmesinden tanırım. Olay günü kadınları adrese ben çağırdım. İzzet beni aradı 'ne içersin?' dedi. Bende alkol içtiğimi söyledim. İzzet alkol alıp geldi. Adem o sıra inşaatta çalışıyordu. Eve döndüğümüzde Adem'de bizimle geldi. İzzet 'kadın çağıralım' dediğinde ben Yeliz'le, Gönül'ü çağırdım hep beraber sarhoş olduk. Adem'i çok içiyorsun diye uyardım. Bana sinirlenerek 'zaten aranman var seni polise veririm' dedi. Bende kalacak yerimin olmadığını söyledim. Kendisi evden gitmemi söyleyince evden çıktım. Eşyalarımı 20-30 metre uzaklıktaki başka bir gecekonduya bıraktım. Sonrasında ben gecekondu da uyumuşum. Çakmakla kanepeyi yakmadım, o gün çok alkollüydük mangal yakmıştık. Sanırım mangal nedeniyle yangın çıktı. Ben öldürmek istesem evin içinde öldürürdüm" dedi.

Olay esnasında evde bulunan müşteki Gönül T. ise, "Çıkışından 15 dakika sonra yangın başladı. Olay günü mangal yakmıştık ama ateş sönmüştü" derken, Yeliz Ü. ise sanığın kendisini olaydan sonra aradığını, "Bizi niye yakmaya çalıştın?" diye sorduğunda, Yılmaz'ın bunu yalanlamadığını iddia etti.

"Zararım karşılanırsa sanık etkin pişmanlıktan yararlansın"

Olayın yaşandığı dairenin sahibi müşteki Gürsel A., evinin kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek, "Değeri yaklaşık 300 bin lira. Sanık zararımı karşılarsa etkin pişmanlıktan faydalanmasını isterim" diye konuştu.

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın ifadelerindeki çelişkiler ve müştekilerin istikrarlı anlatımları ile otopsi raporunu göz önünde bulundurarak sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sonraki duruşma 30 Eylül'e ertelendi. - ANKARA