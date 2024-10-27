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Yangında Kahraman Kadın

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Antalya'da bir kadın, evinin yanındaki yangına hortumla müdahale etti, itfaiye tarafından kurtarıldı.

27.10.2024 16:13
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Evinin etrafını saran alevlere gözyaşları içinde hortumla müdahale etti

Korku dolu anlar yaşayan kadının o anları kameralara yansıdı

İtfaiye ekiplerince evi yanmadan söndürülen Fatmaana Çelik:

"Canıma zarar gelmedi, sağ olsun itfaiye hemen geldi evimi yanmadan söndürdü"

ANTALYA - Antalya ikametlere yakın bir alanda çıkan yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Vatandaşlar alevlerin ikametlere sıçramaması için yangına kova ve hortumlarla müdahale ederken, bir evin yanındaki odunluğu alev alan kadın gözyaşları içinde alevleri hortumla söndürmeye çalıştı.

Mahalle sakinlerine büyük panik yaşatan yangın saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5151 sokak üzerinde ormanlık alana yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye gören, ikamet ve ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek ikametlere doğru yöneldi.

Kova ve hortumlarla müdahale ettiler

Alevlerin evlere yaklaştığını gören mahalle sakinleri kovalar ve hortumlarla yangına müdahale ederek alevlerin ikametlere sıçramasının önüne geçmeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangının ormanlık alana sıçramasını engellemeye çalışırken, bir yandan da ikametlere sirayetin önüne geçmek için büyük çaba sarf etti. Bu sırada alevlerin ikamet yanındaki odunluğa sıçradığını gören bir kadın panik ve gözyaşları içinde "Evim yandı" diyerek yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı.

Evinin yanmaması için hortumla mücadele etti

Evinden çektiği hortumla alevlerin kapladığı odunluktaki yangını söndürmeye çalışan kadının yardımına vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yetişti. Gözyaşları içinde evinin hemen yanındaki odunluğun yandığını ve evinin yanmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Fatmaana Çelik, "Ne olduğunu anlamadım. Bende evin içindeydim. Bir anda yangın çıktı, nereden çıktığını da bilmiyoruz. Evim yanmadı çok şükür, ama odunluk yandı. Canıma zarar gelmedi, sağ olsun itfaiye hemen geldi evimi yanmadan söndürdü" dedi. Yanan alana çok yakın bir konumda arı kovanları bulunan Gültekin Doğan ise, "Buraya 20-30 metre mesafede arı kovanları var. Yangın çıkınca komşular aradı, ormanın yandığını söyledi. Bende koşarak geldim" ifadelerini kullandı.

Yangında Kahraman Kadın
Kaynak: İHA

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