Yankesici Kamerada Yakalandı

Adana'da yankesicilik yöntemiyle iki kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Yankesicilik olayları 3 gün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa ve Saydam Caddelerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İlk olayda Mehmet D.'nin, ikinci olayda ise Müslüm Y.'nin cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Şükrü A.'yı tespit etti. Görüntülerde yankesicilik anlarının net şekilde görülürken şüpheli saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan telefonlardan biri de ise şüphelinin evinde bulundu.

Emniyetteki ifadesinde Şükrü A., "Görüntülerdeki benim, yaptığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA