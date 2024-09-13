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Yanlış Kapı Düşürdü!

Yanlış Kapı Düşürdü!

Nevşehir'de elektrik sayacı okuyan çalışan, yanlış kapıdan girince asma tavanda asılı kaldı.

13.09.2024 21:56
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NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir'de elektrik sayaçlarından endeks okuma işi yapan bir çalışan, yanlış kapıdan girince çöken asma tavanda asılı kaldı. Medaş çalışanının aşağı düşme anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Medaş çalışanı elektrik sayaçlarında endeks okuma işlemi yapmak için bir iş hanına girdi. İlk defa iş hanına giren çalışan burada elektrik sayaçlarının yerini aramaya başladı. Birinci kata çıkan çalışan, açık bırakılan depo kapısından içeri girdi. Çalışan, karanlıkta yanlış yere basınca asma tavan çöktü. Medaş çalışanı bir anda kendisini alt katta bulunan telefoncu dükkanının tavanında asılı halde buldu.

Dükkandaki iş yeri sahibi ve müşterisi, bir anda tavandan düşen adamı görünce neye uğradıklarına şaşırdı.

İşletme sahibi Fehmi Menekşe yaptığı açıklamada, "Olay anında ben dışarıdaydım. Bir görevli elektrik sayaçlarını okumak için yukarı gitmiş. Orası depoydu. Klima için gelenler kapıyı açık bırakarak gitmişler. Medaş görevlisi de kapıyı açık görünce içeri girmiş. Ortam karanlık olduğu içinde bir anda asma tavandan aşağıya düşmüş. Personel çok korktu. Ama şükürler olsun herhangi bir yaralanma olmadı" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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