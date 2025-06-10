Yaralıyı Güneşten Şemsiye ile Korudular

Vatandaşlar yerdeki yaralıyı güneşten dondurma şemsiyesi ile korudu

-Otomobilin çarptığı yaya yaralandı: Vatandaşlar güneşten korumak için dondurma şemsiyesi ile gölgelediler

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Vatandaşlar yerde yatan yaralı şahsı güneşten korumak için dondurma şemsiyesi ile gölge yaptı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa otomobil çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar, yaralıyı güneşten korumak için dondurma şemsiyesi ile gölge yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.