Yargıda Reform Süreci Devam Ediyor

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaletin gecikmeden tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 659 mahkeme kurduk. Yargı sistemini daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 2024'te yapılan hizmetlere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için reform iradelerini planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Tunç, yargı paketlerinden birim çalışmalarına, fiziki alt yapıdan insan kaynaklarına kadar istatistiklerin yer aldığı paylaşımlarını görsellerle detaylandırdı.

2024'te 2 yargı paketi hayata geçti

Tunç, 8. ve 9. Yargı Paketleriyle hayata geçirilen düzenlemelere yer verilen görselleri paylaşarak, "2024 yılında 8. Yargı Paketini Gazi Meclisimizin onayıyla hayata geçirdik. 8. Yargı Paketiyle yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunması amacıyla önemli düzenlemeler yaptık" ifadelerini kullandı.

"Adalet, demokratik bir toplumda her bireyin haklarının korunması için vazgeçilmezdir" diyen Bakan Tunç, 9. Yargı Paketiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Demokratik hukuk devletinin tahkimi, daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi yolunda 2024 yılında 9. Yargı Paketi yasalaştı. 9. Yargı Paketiyle adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-Satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik"

Fiziki kapasite güçlendirdi, yeni mahkemeler kuruldu

Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için fiziki alt yapının güçlendirildiğini ve yeni mahkemelerin kurulduğunu belirtti. Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. Adaletin gecikmeden tecellisi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. 2024 yılı içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 659 mahkeme kurduk. Yargı sistemini daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalette insan unsurunu güçlendirdik

Adalet Bakanı Tunç, hayata geçirdikleri yeni uygulamalarla adalette insan unsurunu güçlendirdiklerini vurguladı. Bakan Tunç, "Milletimiz adına görev yapan yargı mensuplarımızın mesleklerinde daha başarılı olmaları ve kürsüye daha donanımlı çıkmaları için Hakim ve Savcı Yardımcılığı uygulamasını ve Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını hukuk sistemine kazandırdık. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavını kazanan 1.075 hakim ve savcı yardımcımız görevlerine başladı. Son bir yılda atamalarını gerçekleştirdiğimiz bin 195 hakim ve savcımızla tarafsız ve bağımsız yargı teşkilatının gücüne güç kattık" ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli teknoloji kullanılıyor

Teknolojinin yakından takip edildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Tunç, "Dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor; zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Tunç, 57 kurumla 186 entegrasyona sahip UYAP'ın dünyaya örnek bir uygulama olduğunun altını çizerek, 2024'te SEGBİS üzerinden 1 milyon 438 bin 984 görüşme gerçekleştirildiğini, aynı zaman diliminde 1 milyon 217 bin 218 e-Duruşma yapıldığını ve 67 milyon 144 bin 776 e-Tebligat gönderildiğini açıkladı.

Dostane çözümler toplumsal barışa katkı sunuyor

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları olan uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarıyla ilgili verileri paylaşan Bakan Tunç, "Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimi güçlendiriyor, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözerek toplumsal barışa katkı sunuyoruz. 2024 yılında ceza soruşturmalarında 229 bin 639 dosyayı uzlaşma ile sonuçlandırdık. Hukuk uyuşmazlıklarında ise 826 bin 548 dosyada anlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Adli tıp hizmetlerini 81 ilimizin tamamında etkin hale getirdik

Tunç, adli tıp alanında yapılan çalışmalar hakkında da, "Adaletin nihai gayesi olan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir görevi yerine getiren Adli Tıp Kurumu, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda hazırladığı raporlarla etkin ve kaliteli bir yargılama sistemine hizmet etmektedir. 2024 yılında Bursa ve Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdik. Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temelini attık. Konya, Denizli, Samsun ve Kayseri'de 4 grup başkanlığı ile nüfusu yoğun olan ilçelerimizde 8 şube müdürlüğünü faaliyete geçirdik. Adli tıp hizmetini 81 ilimizin tamamında 16 grup başkanlığı ve 134 şube müdürlüğüyle ilçelere kadar uzanan bir hizmet ağını oluşturarak daha etkin hale getirdik" ifadelerini kullandı.

İş yurdu müdürlüklerimizde hükümlüleri meslek sahibi yapıyoruz

Ceza adalet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, ceza infaz sisteminin amacının yalnızca suçluyu cezalandırmak değil aynı zamanda suçluları yeniden topluma kazandırmak ve toplumu suçtan korumak olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz Tunç, "Hükümlülerin tekrar suç işlememesi için ıslahına ve toplumun bir parçası haline getirilmesine büyük önem veriyor, bu konuda önemli adımlar atıyoruz. İş yurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizde üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz. İnsan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi çerçevesinde iş yurtlarımızın hizmetlerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

2024'te 40 yeni noterlik ihdas ettik

Bakan Tunç, noterler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Kamu hizmeti olan noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarından biridir. Noterlerimiz, adaletin tesisine, mahkemelerin iş yükünün azalmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkı sunmaktadır. Noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 383'e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Çocuğun üstün yararı gözetiliyor

Çocukların üstün yararı gözetilerek yapılan çalışmalara değinen Bakan Tunç, çocukların yasalar ile güvence altına alınan haklarını korumayı en temel öncelikleri olarak gördüklerini vurguladı. Tunç, "Çocuklarımızın yargı süreçlerinde örselenmemesi, üstün yararının gözetilmesi, gerek suç mağduru gerekse suça sürüklenen çocuklarımızın yetişkinlerden ayrı ortamlarda yargı hizmeti alması için adliyelerimizde adli görüşme odalarını yaygınlaştırdık. Onarıcı adalet yaklaşımıyla 2024 yılı içerisinde 4 adliyede 4 adli görüşme odası kurduk. Bursa ve Eskişehir Çocuk Adalet Merkezlerini açtık. Çocuklarımızı korumak ve desteklemek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürecek, onları daha güvenli bir geleceğe kararlılıkla hazırlayacağız" dedi.

Türkiye Yüzyılı yargı reformu strateji belgesi tamamlandı

Adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin en geniş anlamıyla kullanılabilmesinin temel amaçları olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu amaç doğrultusunda yargı alanında gelecek dönemdeki hedefleri belirleyecek olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesinin hazırlıklarını tamamladıklarının altını çizdi.

Bakan Tunç, temel hak ve özgürlükleri daha da kuvvetlendirecek, toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz için ilgili tüm kesimlerin görüşlerine büyük önem verdik. http://yargireformu.adalet.gov.tr internet sayfası aracılığıyla 55 bin 766 vatandaşımızın görüş ve önerisini aldık. Belgemizde yer alan hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirecek, Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA