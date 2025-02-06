Yargıtay, Besim Tibuk Davasında Tazminatı Artırdı

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İş adamı Besim Tibuk ile eşi Serap Tibuk arasındaki manevi tazminat ve nafaka tartışmasında Yargıtay, istinafın 50 milyon liralık tazminatını az bularak kararın bozulmasına hükmetti.

İş adamı Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk, kendisine ekonomik şiddet uygulandığını iddia ederek eşine boşanma davası açtı. Tibuk, eşinden 2 milyar 500 milyon lira maddi ve 1 milyar lira manevi tazminat talep etti. İstanbul 14. Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan olaylarda Besim Tibuk'un kusurlu olduğuna karar vererek, Serap Tibuk'a 750 milyon lira maddi, 500 bin lira yoksulluk nafakası ile 100 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Bir üst mahkeme olan istinafa taşınan davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını fazla bularak 350 bin liraya indirdi. 750 milyon lira olan tazminatı 50 milyon liraya indiren mahkeme, manevi tazminat talebine ise ret kararı verdi. Yargıtay ise istinafın 50 milyon lira tazminat miktarını az bulurken, verilen kararın bozulmasına hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesince verilen kararda şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlar, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi tazminat azdır. Daha uygun miktarda tazminat takdiri gerekir. Açıklanan sebeplerle bölge adliye mahkemesi kararının kadın yararına maddi tazminat miktarı yönünden bozulmasına karar verildi." - ANKARA