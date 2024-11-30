'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı

Geniş Video İzle

Antalya'da 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği minibüsü gasbeden Harun A. (27), polis ekiplerinin 30 kilometrelik takibi sonunda, park halindeki araçlara çarpınca yakalandı. Olay yerine gelen araç sahibi Turgut Okur, yakasına yapıştığı Harun A.'ya, ''Bir tane aracım var, ne istedin'' diyerek tepki gösterdi.

30.11.2024 14:49  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Harun A., motosikletiyle park halindeki 07 ANM 926 plakalı kapalı kasa minibüsün yanına gelip, araçtaki sürücü Turgut Okur'u elindeki bıçağı göstererek tehdit etti ve aracı gasp etti. Yaşadığı korkuyla sokaktan biraz uzaklaşan Turgut Okur, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edilirken, bu sırada motosikleti araca yükleyen Harun A., ekipler gelmeden bölgeden uzaklaştı.

30 KİLOMETRELİK KOVALAMACA YAŞANDI

Harun A.'nın kaçabileceği tüm güzergahları kapatan ekipler; Cırnık Caddesi, Kundu yolu ve Serik yolunda önlem aldı. Polis ekipleri, Harun A.'nın kaçabileceği tüm yolları kapattı. Yaklaşık 30 kilometrelik takip sonunda Harun A., Kızıltoprak Mahallesi 919 Sokak'ta park halindeki bir otomobile çarptı.

ARACIN CAMI TABANCA KABZASIYLA KIRILDI

Harun A.'nın araçtan çıkması için bir polis tabancasını önce havaya doğru kaldırdı, ardından da kabzayla cama vurup kırdı. Araçtan çıkartılan Harun A.'ya yere yatırılarak, kelepçe takıldı. Harun A., üzeri arandıktan sonra ekip otosuna alınarak polis merkezine götürüldü.

"BENİM BİR TANE ARACIM VAR"

Olay yerine gelen ve gözyaşlarını tutamayan aracın sahibi Turgut Okur, ekipler tarafından ekip otosuna götürüldüğü sırada Harun A.'nın yakasına yapışarak, "Bir tane aracım var, ne istedin" dedi. Polis tarafından sakinleştirilen Okur, alandan uzaklaştırıldı.

"YARIN KIYAMET KOPACAK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan aracın sahibi Turgut Okur, "Benim aracım park halindeydi. Bu şahıs bana doğru yaklaştı. Akli dengesi yerinde değil galiba. Bana, 'Yarın kıyamet kopacak. Benim bu aracı almam lazım' dedi. O anda ben hemen polisi arayıp bilgi verdim. Tam polis olay yerine gelirken, bu şahıs araçla kaçmaya başladı. Yolda giderken trafiği de tehlikeye soktu. En son bu sokakta sıkıştı ve arabaya çarptı. Polis de yakaladı" dedi.

Park halindeki otomobiline çarpılan yakınlardaki bir okulda öğretmenlik yapan Hakan Elçik,"Ben nasıl çarptığını görmedim. Gelip bize çarptı. Çok fazla zararım var" diye konuştu.

\'Yarın kıyamet kopacak\' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı
Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İhsan Orhan:
    Olan yine garibana oldu minibüsü zarar gördü karşı tarafın parasınıda isterler Bide bizim polisler hala akıllanmıyor sanki amatörce yakalıyorlar. Olmadı bas mermiyi kardeşim. Adam o karambolde birinin silahını alsa allah muhafaza kötü şeyler olabilirmiş 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:12:43. #1.12#
SON DAKİKA: 'Yarın kıyamet kopacak' diyerek minibüs çaldı, polisleri peşine taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.