Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı - Son Dakika
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Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 31 kişi adliyeye sevk edildi. Erkan Kork dahil 21 kişi tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17.03.2025 21:10
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden Erkan Kork'da aralarında bulunduğu 21'i tutuklanırken 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 43 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

ERKAN KORK DAHİL 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, 20 kişinin ise emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pozitifbank ve Flash Haber TV\'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı - Son Dakika

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Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
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SON DAKİKA: Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı - Son Dakika
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