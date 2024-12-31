Yasa Dışı Bahis Uyarısı

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yasa Dışı Bahise Kırmızı Kart' sloganı ile dikkat çekerek, "Bahis veya şans oyunlarını yasa dışı oynamak da oynatmak da suçtur" ifadelerine yer verdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Yasalara göre; spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı oynamak da oynatmak da suç olduğunu belirterek, bahis veya şans oyunlarını yasa dışı oynatanlar, oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar; '3 yıldan 5 yıla' kadar hapis cezası, 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır" denildi. - BİLECİK