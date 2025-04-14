Yasak Av Yapan Çobana Ceza

Manisa'nın Salihli ilçesinde yasak av döneminde yaban tavşanı avladığı tespit edilen çobana 24 bin 355 lira idari para cezası uygulandı.

Sorumluluk alanı olan Sart Mahallesi'nde Önleyici Kolluk Devriyesi faaliyetinde bulunan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ateşli silah sesi duydu. Yapılan inceleme de sesin kaynağının koyun otlatan H.İ.Ş.(60) olduğu ve yaban tavşanı avladığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Av tüfeğine av el konulurken, yabani tavşanı avladığı tespit edilen çobana ise 24 bin 355 lira idari para cezası uygulandı. - MANİSA