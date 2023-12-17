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Yaşlı Adam Yangında Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaşlı Adam Yangında Son Anda Kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında, 70 yaşındaki bir adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Yangın sonucunda evde büyük hasar meydana geldi.

Yaşlı Adam Yangında Son Anda Kurtarıldı
17.12.2023 - 21:13,
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, yaşlı adam itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yangın, Alaşehir ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki H.K. banyoda olduğu sırada kendisine ait tek katlı müstakil evin odasından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde olduğunu öğrendikleri yaşlı adamı hemen evden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.K. hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı Adam Yangında Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika


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