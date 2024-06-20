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Yaşlı kadını yangından komşusu kurtardı

Bingöl'de çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi

BİNGÖL - Bingöl merkeze bağlı Yeşilköy'de çıkan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde olan yaşlı kadını ise komşusu kurtardı.

Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Yeşilköy köyünde çıktı. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangını komşuları fark etti. O sırada evde olan 65 yaşındaki Kadriye Hişan'ın bağırması üzerine komşusu eve koştu. Komşusu Ramazan Koçakelçi, yaşlı kadını evde hızlıca çıkardı. Yangının büyümesi üzerine jandarma ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Ekipler ve vatandaşların desteğiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü ancak yaşlı kadının evi kullanılmaz hale geldi.

Evi yanan yaşlı kadını kurtaran komşusu Ramazan Koçakelçi, "Komşum benim, bağırınca koştum geldim. Elektrik tesisatından çıktı. Yangından Kadriye teyzeyi de ben çıkardım. Mutfaktan zor çıkardım, benim kaşım, saçlarım yandı. Teyze zaten garibandır, bütün eşyası yandı. Ev küle döndü her şeyi yandı" dedi.