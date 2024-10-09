Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, Akgedik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Yatağan'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?