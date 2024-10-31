Yatağan-Milas Karayolunda Otomobil Yangını

3.Sayfa

Yatağan-Milas karayolunda seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde bulunan bir otomobilden dumanlar yükselmye başladı. Araç sürücüsü otomobilini kenara çekip park ederek 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA