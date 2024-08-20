Yavru güvercin fare kapanından kurtarıldı - Son Dakika
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Yavru güvercin fare kapanından kurtarıldı

Yavru güvercin fare kapanından kurtarıldı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir evin çatısındaki fare kapanına kapılan yavru güvercin, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra temizlenip beslemesi yapılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

20.08.2024 13:24
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde bir evin çatısındaki fare kapanına kapılan yavru güvercin, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra temizlenip beslemesi yapılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yavru güvercin, bir evin çatısındaki yapışkanlı fare kapanına yapıştı. Durumu fark eden duyarlı bir vatandaş, güvercinin yardımına koştu. Fare kapanına yapışan güvercin, duyarlı vatandaş tarafından kurtarıldıktan sonra tüyleri temizlenerek yıkandı.

Bitkin düşen güvercin, su ve yem verildikten sonra tekrar gökyüzüne bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yavru güvercin fare kapanından kurtarıldı - Son Dakika

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