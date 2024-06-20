Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı

Geniş Video İzle

Ankara'da, yolda yürüyen ve aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı Melek Akgül, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan ve yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Öykü Y.'nin de alkollü olduğu ve başka bir gece kulübünde çalıştığı tespit edildi.

20.06.2024 16:41  Güncelleme: 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da meydana gelen olaydaki tesadüfler zinciri bu kadarı da olmaz dedirtti. Alkolün etkisiyle yola düşen kadının üzerinden otomobiliyle geçerek öldüren kadın sürücü de alkollü çıktı. 2 kadının da gece kulübünde çalıştığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan 35 yaşındaki Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA KAÇTI

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti. Öykü Y. daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
Kaynak: DHA

Melek Akgül, Ankara, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cakma Car: umarım bu olaylar alkol kullanalara ibret olur. Hala nasıl aklın yoluna gelip alkoldan uzakllaşmazlar hayret. Allah rahmet etsin. ikisinin de ailesine sabır versin 6 4 Yanıtla
    Mehmet Uysal: alkol haram alkol bedene girince iman çıkar yani imanı olmayan biri kafir olarak ölmüş olur kafir birine Allah' rahmet etmex 2 4
  • Recep Özdoğan: su testisi su yolu hesabı olmuş 3 5 Yanıtla
  • Salih Akinci: Matematik denklemi gibi ; Eksiler birbirini götürür… Elde var sıfır. 0 3 Yanıtla

16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement