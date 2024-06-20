Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı

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Sudan sonra bir okkalı zam da Halk Ekmek\'e

Ankara'da meydana gelen olaydaki tesadüfler zinciri bu kadarı da olmaz dedirtti. Alkolün etkisiyle yola düşen kadının üzerinden otomobiliyle geçerek öldüren kadın sürücü de alkollü çıktı. 2 kadının da gece kulübünde çalıştığı öğrenildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan 35 yaşındaki Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

KADININ ÜZERİNDEN GEÇTİKTEN SONRA KAÇTI

Bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti. Öykü Y. daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Çalışma başlatan polis Öykü Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.'nin de yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.