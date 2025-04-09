Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu - Son Dakika
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Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu

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Gaziantep'te yaşayan Suriyeli yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrılarak evin havalandırma boşluğuna gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak İzzetoğlu'nun eşi dahil 6 kişi gözaltına alındı. Olay, İzzetoğlu'nun eşinin polise yaptığı kayıp ihbarı sonrası ortaya çıktı. Evde yapılan araştırmalar sonucu kan lekeleri ve ceset parçaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.04.2025 12:58
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Gaziantep'te Kavaklık Mahallesi'nde 6 Nisan'da kan donduran bir olay yaşandı. M.İ. (30) polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu'na (34) ulaşamadığını daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA PARÇALANMIŞ CESET

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

EŞİ DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu - Son Dakika

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