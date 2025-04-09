Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu

Gaziantep'te Kavaklık Mahallesi'nde 6 Nisan'da kan donduran bir olay yaşandı. M.İ. (30) polis merkezine giderek eşi Ömer İzzetoğlu'na (34) ulaşamadığını daha önce de evlerine tanımadığı kişilerin geldiğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan ekipler, çiftin evinin bulunduğu bölgedeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyip, mahallelinin bilgisine başvurdu.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA PARÇALANMIŞ CESET

Ömer İzzetoğlu'nun yaşadığı evde inceleme yapan ekipler, yatak odasında kan lekeleri tespit etti. Bunun üzerine evdeki arama derinleştirdi. İzzetoğlu'nun cesedi parçalara bölünmüş halde, evin havalandırma boşluğu üzeri toprak örtülü halde bulundu. Ayrıca evde bulunan bir fişten toprağın 5 Nisan'da alındığı belirlendi. 1 çocuk babası Ömer İzzetoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Suriye'ye gönderildi.

EŞİ DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olaya ilişkin eşi M.İ.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.