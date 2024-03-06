Yemen'de Husilerin saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Yemen açıklarında Husiler tarafından Yunanistan tarafından işletilen True Confidence adlı yük gemisine düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Husi saldırılarında Kızıldeniz'de ilk can kaybı yaşandı.
Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemilere yönelik saldırılarda ilk can kaybı yaşandı. İngiliz ve ABD'li yetkililer, Yunanistan tarafından işletilen Barbados bandıralı True Confidence adlı yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İngiltere tarafından yapılan açıklamada, "En az 2 masum denizci öldü. Bu, Husilerin uluslararası gemiciliğe pervasızca füze saldırılarının üzücü ama kaçınılmaz sonucuydu. Durmalılar. En derin başsağlığı dileklerimiz ölenlerin ve yaralananların aileleriyle birliktedir" denildi.
Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkili, de iki denizcinin saldırıda öldüğünü doğruladı.
Gemi Aden açıklarında saldırıya uğramıştı
True Confidence'a Yemen'in Aden kentinin yaklaşık 50 deniz mili güneybatısında füze saldırısı düzenlendiği ve saldırı sonucu geminin hasar aldığı ve yangın çıktığı ifade edilmişti. Gemide, 15'i Filipinli, 4'ü Vietnamlı, 2'si Sri Lankalı, 1'i Hindistanlı ve 1 Nepalli olmak üzere toplam 20 mürettebat ve 3 silahlı koruma olduğu aktarılmıştı.
Geminin Liberya'da kayıtlı True Confidence Shipping şirketine ait olduğu ve Yunanistan merkezli Third January Maritime şirketi tarafından işletildiği belirtildi. - ADEN
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