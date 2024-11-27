Yenice'de Otopark Yangını - Son Dakika
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Yenice'de Otopark Yangını

Yenice\'de Otopark Yangını

Karabük'ün Yenice ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.11.2024 15:17
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Karabük'ün Yenice ilçesinde otoparkta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Menderes Mahallesi Cengiz Topel Bulvarı üzerinde bulunan Ören Park Sitesinde meydana geldi.

Erol Yirmibeş'e ait 78 YA 025 plakalı otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyük panik yaşayan bazı vatandaşlar araçlarını otoparktan çıkartırken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Maddi hasar oluşturan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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