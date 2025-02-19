Yenidoğan Çetesi davası ertelendi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davası ertelendi

İstanbul'da bebekleri haksız şekilde sevk eden çetenin davası, yarın yapılacak duruşma ile devam edecek.

19.02.2025 23:21
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Yenidoğan Çetesi davası yarına ertelendi

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü.

"Kimseye bu bebekleri niye yaşatmak istediniz diye hesap soramazsınız"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Rıza Keykubad'ın avukatı, "500 gram bebeğe solunum cihazı takmaya çalışmak büyük çaba gerekir. Kimseye bu bebekleri niye yaşatmak istediniz diye hesap soramazsınız, bu insanları suçlayamazsınız. Bu insanların elleri öpülmesi gerekirken, yargılanıyorlar. Buradaki sanıklar devletin kusurunu örtmüştür" dedi.

Sanıklar Volkan Karataş ve Murat Mantuş avukatı Burak Mengü ise "Hepimiz için zor ve tramvatik bir süreç oldu. Tape kayıtlarının medyaya düşebilecek şekilde olan kısımları yayınlandı. Müvekkilim 60 yaşında ve kalp krizi geçirdi. Gün sonunda kişi hürriyetinden yoksun bırakıldı, bakıma muhtaçtır. Bu dosyadan bir veya birden çok ölüm çıkarsa ne olacak?" şeklinde konuştu.

Duruşma yarına ertelendi

Alınan beyanların ve savunmaların ardından heyet, hava muhalefeti nedeniyle duruşmanın yarına ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davası ertelendi - Son Dakika

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