Yenidoğan Çetesi Davası'na Devam Ediliyor - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası'na Devam Ediliyor

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İstanbul'da bebekleri hastanelere haksız sevk ederek ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın duruşması yarın devam edecek. tutuklu sanıkların savunmaları yapılıyor.

19.11.2024 19:19  Güncelleme: 19:25
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Yenidoğan Çetesi davasına yarın devam edilecek

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına 2. gününde devam ediliyor.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fehmi Alperen, "Ben İBB'ye bağlı ambulans şoförü olarak çalışıyorum. 17 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Hasta sevki yapıyoruz. Bir şirketim de vardır aynı zamanda. Biz yeni doğan hasta nakli yapmıyorduk. 112 sisteminin bertaraf edilerek hastanelere sevk yapıldığı iddiasına katılmıyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bahsi geçen hiçbir hastaneye nakil yapmadım. Birçok sevki sanık Hasan Basri Gök yürütmektedir. Hatta sevk işlemi için bazen doktor olduğunu söylemiştir kendisi. Benim hakkımda iddianamenin hiçbir sayfasında sevk ile alakalı bir şey yoktur. Sanıklardan Hakan Doğukan Taşçı'yı tanıyorum. Taşçı bana hasta bebeklerin basamak değerleri ile oynandığını da söyledi. Benim Fırat Sarı ile bir menfaat ilişkim yoktur. Sarı'nın hesabından bana yıllardır gelen 1 TL bile yoktur. Burada bir örgüt olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Buradaki herkes sağlık çalışanı" dedi.

Fehmi Alperen'in avukatı ise savunmasında, "Benim müvekkilim mağdurdur. Burada suçlanan kişiler aynı zamanda da mağdurdur. Uzun süredir tutuklu olan müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından duruşmanın 3. oturumunun yarın saat 09.30'da devam etmesine karar verildi.

Yenidoğan Çetesi Davası\'na Devam Ediliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası'na Devam Ediliyor - Son Dakika

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