Yenidoğan Çetesi Yargılanıyor

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Yenidoğan Çetesi adliye ressamının çizimine yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyeleri hakim karşısında savunmalarına devam ediyor. Duruşma salonu adliye ressamının çizimine yansıdı. Öte yandan Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma salonu adliye ressamı Cengiz Karslıoğlu'nun çizimine yansıdı. Öte yandan Fırat Sarı'nın yüz ifadesi de çizimlerde yer buldu.