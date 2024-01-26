Yoğun kar nedeniyle Siverek Çermik karayolu ulaşıma kapandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesin başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kazalar meydana geldi, Siverek Çermik karayolu ulaşıma kapandı.
Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı öğleden sonra Siverek ilçesinin yüksek kesimleri ve karacadağ bölgesinde başladı.
Yoğun kar nedeniyle Siverek-Çermik karayolu 20. Kilometresinde kayan araçlar nedeniyle zincirleme kazası meydana geldi. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmazken, karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.
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