3.Sayfa

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler\'den net mesaj

Parkta yere uzanıp kadına bakarak kendini tatmin etti

"En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek\'e zehir zemberek sözler

Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti

Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği toplantı başladı

Yolu kapatan konvoydaki gelin arabası zikzak çizerek ilerledi

KARABÜK - Karabük'te 3 şeritli yolu kaparak ilerleyen konvoydaki gelin arabası zikzak çizerek ilerledi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine giden düğün konvoyundaki araçlar, hızlarını düşürüp 3 şeritli yolu kapatarak ilerledi. Trafiği yavaşlatan konvoyun önündeki gelin arabası ise zikzak çizerek şov yaptı. O anlar konvoyun arkasından gelen araçtaki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başka bir düğün konvoyu ise Şehit Ateşe Reşat Bulvarı üzerinde duraklayarak 3 şeritli yolun iki şeridini trafiğe kapattı.