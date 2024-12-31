Yozgat'ta Deaş Terör Örgütü üyesi şüphelisi olan 2 kişi yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.
DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A ve S.Y.A.A isimli 2 şüpheli şahıs, Özel Harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta DEAŞ Üyesi 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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