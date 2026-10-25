Yumurta ticaretinde Hacer T.'nin adet takvimini Gürcistan'a göre ayarladığı anlaşıldı - Son Dakika
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Yumurta ticaretinde Hacer T.'nin adet takvimini Gürcistan'a göre ayarladığı anlaşıldı

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Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında Hacer T.'nin donör adayının adet döngüsünü Gürcistan'daki işleme göre planladığı anlaşıldı. Dosyada '3 güne regli olman gerekiyor' mesajı ile komisyon talepleri ve ilaçların kargoda bozulmuş olabileceğine dair yazışmalar yer aldı.

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında Hacer T.'nin ifade ve yazışmalarda organizasyonun kadınların yalnızca yolculuk ve ödeme süreçlerini değil, adet döngülerini de yurt dışındaki yumurta toplama işlemine göre planlamaya çalıştığı anlaşıldı. Hacer T.'nin bir donör adayına adet düzenleyici ilaç kullanmasını söyleyerek, "3 güne regli olman gerekiyor" mesajı göndermesi dikkat çekti. Ayrıca donör yönlendirmeleri karşılığında komisyon talepleri ile ilaçların kargoyla gönderilmesine ilişkin yazışmalar da soruşturma dosyasına yansıdı.

"3 güne Gürcistan için regl olman gerekiyor"

Yasa dışı üreme çetesinin lideri olarak soruşturma dosyasında yer alan Hacer T.'nin ifadesinde yer alan şok detaylar gün yüzüne çıktı. Dosyada yer alan telefon incelemelerinde Hacer T. ile bir donör adayı arasında geçen görüşmeler, yurt dışı seyahatinin yalnızca bilet aşamasında değil, kadının adet takviminin ayarlanmasına kadar takip edildiğini gözler önüne serdi.

Donör adayının pasaportu bulunmadığını söylemesi üzerine Hacer T.'nin, "Ben pasaportunu çıkarttırırım" dediği, ardından "Gürcistan'ın ödemesi iyi" ifadesini kullandığı görüldü.

Hacer T.'nin aynı yazışmada kadına adet düzenleyici bir ilaç kullanmasını önerdiği görüldü. Hacer T.'nin donör kadına içeceği ilacı da söyleyerek, "4 gün regli ol", "3 güne regli olman gerekiyor" şeklinde mesajlar gönderdiği ve "Gürcistan'dan istiyorlar seni", "Seçmeli hasta seni attım, okeylediler" dediği kayıtlara geçti.

Fiyatlama ülkeye göreymiş

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer ses kaydı, yasa dışı organizasyonda donör ücretleri üzerinden yürütülen pazarlığı açıkça ortaya koydu. Bir donör adayının kendisine 2 bin avro teklif eden başka bir bağlantısının olduğunu belirtmesi üzerine şebeke lideri Hacer T. duruma itiraz etti. "Ben sürekli kız yolluyorum" diyen Hacer T., Kıbrıs'ta bu seviyelerde ödeme yapılmasının mümkün olmadığını savundu. Farklı ülkelerdeki fiyat farklılıklarına değinen Hacer T., "Gürcistan, Amerika fazla verir, 3 bin 500" diyerek yurt dışındaki farklı pazarlar için çok daha yüksek rakamların söz konusu olduğunu dile getirdi. Aynı görüşmede donör adayının, ücret pazarlığında kendi fiziki ve biyolojik özelliklerini öne çıkarması dikkat çekti. Adayın; renkli gözlü olmasını, 0 Rh negatif kan grubunu taşımasını ve tek seferde ortalama 50 yumurta elde edilebildiğini belirterek fiyatı artırmaya çalıştığı kayıtlara yansıdı.

Donör kadınlara bozulmuş ilaçları mı kullandırdılar

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Hacer T.'nin WhatsApp yazışmalarında, donör kadınların tedavisinde kullanılan kritik ilaçların kargo sürecinde bozulmuş olabileceği anlaşıldı. Söz konusu yazışmalarda, kargoyla gönderilen ilaçların durumuyla ilgili endişeler dile getirildi. Gönderiyi teslim alan kişi, buzların eridiğini belirterek, "Üç tane kutunun içinde buz vardı ama erimişti içi" dedi.

Donör karşılığı komisyon talebi

İstanbul merkezli yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında donörlük için bir kişiyi yönlendirdiğini söyleyen bir kadının Hacer T.'den komisyon talebi de dosyada yer aldı.Söz konusu kadın, daha önce Hacer T.'ye bir kişiyi yönlendirdiğini belirterek maddi sıkışıklık yaşadığını ve ödemenin aynı gün gönderilmesini istediğini ifade etti.

Mesajda şu sözler yer aldı:

"Kız göndermiştim ya ben sana ondan komisyon verecektin bana azıcık sıkıştım gönderme şansın var mı bugün."

Dosyadaki ayrı bir grup konuşmasında ise başka bir kişi, iyi ödeme alması halinde başka donör adaylarını da yönlendireceğini belirtti. Bu kişinin, yapılacak ödemenin tatmin edici olması durumunda yeni adaylar bulmaya devam edeceğini açıkça belirttiği görüldü:

"Aynen eğer iyi ödeme alırsam, ben de devam ederim, kız da paslarım."

Geçimini donörlükten sağlıyormuş

Hacer T. ifadesinde erken yaşta iş hayatına atıldığını belirterek, "Her şey ile tek başıma uğraşmak zorunda kaldım, geçimimi çalışmış olduğum şirketten aldığım aylık ve donörlükten aldığım para ile karşılamaktayım" dedi.

Lübnan, Dubai ve Kosova hattına da çalışılmış

Yasa dışı üreme hücresi ticareti soruşturmasında şüpheli Hacer T.'nin ifadesinde organizasyonun bilinen Kıbrıs, Gürcistan ve Arnavutluk hattının ötesine uzanmış olabileceği gerçeği ortaya çıktı. Hacer T. kendisini ilk kez bu işe başlatan Emine Ç.'nin bu işi 12 yıldır yaptığını ifade ederek, "Kıbrıs, Gürcistan, Arnavutluk, Lübnan, Dubai ve Kosova gibi ülkelere" kadın donör gönderdiğini öne sürdü.

Kaynak: İHA
Gürcistanİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

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