Yunanistan'da çıkan orman yangınında 2 itfaiye görevlisi yaralandı

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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda çıkan orman yangınına müdahale eden 2 itfaiye görevlisi yaralandı.

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Corinthia bölgesi yakınlarındaki Agios Vlassis'te bugün başlayan yangını kontrol altına almak üzere bölgeye gelen 2 itfaiye görevlisi yaralandı. Görevliler Corinth şehrindeki hastanede tedavi altına alındı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 112 acil uyarı sisteminden Sofiko kasabası sakinlerine herhangi bir tahliye kararına hazır olmaları için mesaj gönderildi. Polis, Loutra Elenis kasabasından Epidaurus bölgesine giden yolu trafiğe kapattı.

Yangına 20 itfaiye aracıyla toplam 64 itfaiye görevlisi müdahale ederken, 3 yangın söndürme uçağı ile 4 helikopter de destek veriyor. - ATİNA