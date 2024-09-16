Yunusemre Belediyesi İşletmeleri Denetliyor

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Yunusemre Belediyesi ilçe genelinde işletmeleri denetlemeyi sürdürüyor. Denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ortam şartları, ruhsat özellikleri ve fiyat etiketi kontrolleri yapılıyor.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede denetlemelerini yoğunlaştırdı. Ekipler, işletmelere ruhsat, hijyen ve etiket gibi konularda kontrollerini yapıyor; kurallara uymayanlara uyarılarda bulunulup cezai işlem uygulanıyor. İlçede vatandaşların daha rahat ve huzurlu yaşamlarını sürmesi amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi. - MANİSA