Yunusemre\'de 2 Suçlu Yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonel faaliyette; 'Kasten Yaralama ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından aranan ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. (45/ E) ile 'Kasten Yaralama' suçundan aranan ve kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan H.İ.E. (66/E) isimli şahıslar yakalandı.

Adli makamlar tarafından tutuklanan şahıslar Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA