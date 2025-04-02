Yunusemre\'de Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Nisan günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha çalışmaları neticesinde, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. (23) isimli genç adam yakalandı.

Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - MANİSA