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Yusuf İslam Arslan'ın Cenazesi

Yusuf İslam Arslan\'ın Cenazesi

Kocaali'de trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan, askeri törenle uğurlandı.

31.03.2025 14:59
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan (25), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan gözü yaşlı annenin, "Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı" sözleri yürekleri dağladı.

Kaza, dün gece saatlerinde D-010 Kocaali- Akçakoca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf İslam Arslan (25) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Arslan ile diğer kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Yusuf İslam Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Arslan için Kocaali ilçesi Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip askeri cenaze töreni düzenlendi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken acılı annenin, "Yemin töreni yaptık biz sana inanamıyorum, bu çok acı" sözleri ise yürekleri dağladı. Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Kocaali Çukurköy Eski Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Jandarma Uzman Onbaşı Arslan'ın eğitimlerini yeni tamamladığı ve bayram izninden sonra görev yerinin belli olacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yusuf İslam Arslan'ın Cenazesi - Son Dakika

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