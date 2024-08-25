Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti

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Sırtındaki ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan eşek, bir anda anda ayağının kayması ile yuvarlanmaya başladı. Zeminin karlı olması nedeniyle gittikçe hızlanan eşek, uçurumun dibinde kayalara çarparak parçalandı.

O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim eşek sahiplerine tepki gösterirken, bir kesim de "Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur" şeklinde yorumlar yaptı.