Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti - Son Dakika
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Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti

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Sırtında ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir eşek, ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlanarak feci şekilde telef oldu. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasında girdi. Bir kesim görüntüyü izleyip hayvan sahibine tepki gösterirken bir kesim de ''Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur'' şeklinde yorumlar yaptı.

25.08.2024 10:55
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Sırtındaki ağır yükle yokuş yukarı çıkmaya çalışan eşek, bir anda anda ayağının kayması ile yuvarlanmaya başladı. Zeminin karlı olması nedeniyle gittikçe hızlanan eşek, uçurumun dibinde kayalara çarparak parçalandı.

O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir kesim eşek sahiplerine tepki gösterirken, bir kesim de "Adamların ekmek parası. Böyle kazalar olur" şeklinde yorumlar yaptı.

Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti

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Son Dakika 3.Sayfa Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • ferhat eser: Çok güzel olmuş videoyu izlerken garip bir rahatlama yaşadım. Teşekkürler 3 64 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhat mı bu 61 2 Yanıtla
  • Sinan aydın: hayvanlara karşı iyi davranmazsanız haddinden fazla yüklerseniz veya üzerinde hareket etmeden otursanız peygamber efendimizin mahşerde iki eli yakanızda olur.. sahabe efendilerimiz ile arasında geçen bir hadise istinaden söylüyorum.. efendimiz insanların en mükemmeliydi örnek alınacak tek kişiydi 24 0 Yanıtla
  • Burak Gürsoy: ferhat değilmiş ya tüh 10 1 Yanıtla
  • abuzer yavuz: tiktok yayını bu habermi 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti - Son Dakika
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