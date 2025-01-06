Zehir Taciri Çankaya\'da Yakalandı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde uygulama yapan yunus ekiplerinin incelemesine takılan zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğünün yaptığı analizler neticesinde belirlenen bölgelerde yunus ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Narkotik vaka analiz sistemi verileri ışığında, Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı'nda yapılmakta olan uygulamayı fark eden ticari taksi içerisindeki zehir taciri, aracın kapısını açarak yanında bulunan uyuşturucu madde ve hassas teraziyi attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde araç içerisinden atılan uyuşturucu ve hassas terazi fark edilerek aracı durduruldu. Taksi içerisindeki zanlı gözaltına alınarak Ankara Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - ANKARA