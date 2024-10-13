Zehirli Yılan Soktu: Adam Hayati Tehlikede - Son Dakika
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Zehirli Yılan Soktu: Adam Hayati Tehlikede

Zehirli Yılan Soktu: Adam Hayati Tehlikede

Osmaniye'de zeytin toplayan bir adam, engerek yılanı tarafından sokuldu ve tedavi altına alındı.

13.10.2024 13:10
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde zeytin toplayan adamı, dünyanın en zehirli yılarları arasından gösterilen engerek yılanı soktu. Hayatı tehlikesi bulunan adam tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Höyük köyünde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede zeytin toplayan İmdat Yalnız, isimli adamı yılan soktu. Yılanın soktuğu İmdat yalnız hemen Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz adam, hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye Devlet Hastanesine ardından da Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi süren İmdat Yalnız'ın sağlık durumu iyiye giderken, Yalnız'ı ısıran yılanın dünyanın en zehirli türlerinden biri olarak gösterilen engerek yılanı olduğu ve Çukurova bölgesinde sıklıkla görüldüğü öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zehirli Yılan Soktu: Adam Hayati Tehlikede - Son Dakika

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