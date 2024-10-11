Zeytin Ağaçları Tartışma Sonucu Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zeytin Ağaçları Tartışma Sonucu Kesildi

Kahramanmaraş'ta bir kişi, arazi anlaşmazlığı yüzünden kadınların önünde soyunup zeytin ağaçlarını kesti.

11.10.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlara karşı soyunup tartışan kişi zeytin ağaçlarını kesti iddiası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada kadınlara karşı soyunan kişinin bahçedeki yaklaşık 30 zeytin ağacını kestiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Andırın ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana gelmiş, Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm Arslantaş arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı başlayan husumet nedeniyle tartışma çıkmıştı. Ramazan A. ise tartışma sırasında soyunmuştu.

Yaşanan olay sonrası yaklaşık 35 zeytin ağacının kesildiğini iddia eden Gülsüm Arslantaş, "Zeytin bahçemiz vardı atadan dededen kalma bahçemizi paylaştık ve diktik. Zeytin ağaçlarımız 25 yıllıktır. Benim kocam depremde vefat etti. Ramazan G. bizim zeytinleri almak istiyor ama zeytinler çocuklarımızın hakkı. Şu anda zeytin bahçemiz hazine oldu ama hazineyi herkes kullanıyor ve herkesin var. Kendisi neden sahipleniyor. Ben kocamla beraber diktim o zeytinleri. Zorbalıkla benim ağaçlarımı almak istiyor. Bu olaydan sonra iki gün içinde zeytin ağaçlarımızı kesti. Yaklaşık 35 zeytin ağacımız vardı. Biz çalışıyorduk zeytinleri topluyorduk kendisi geldi 'ne yapıyorsunuz buradan gidin' dedi. Kendisine ait olan yer de var ve daha çok. Bizim yerimiz 1 dönüm bir alan ve orayı da almak istiyor. Bize 'çıkın gidin defolun' dedi. Beni tehdit etti ve üzerindeki kıyafetleri de çıkarttı. Sonra diğer bayanların üzerine gitti hakaretler etti. Biz şikayetçi olduk. Kendisinin akli dengesi için soruşturma açılmış. Gelecek yıl hepimizi vurabilir" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Olayı anlatan Fatma Karalı da, "Biz Allah rızası için yardım etmek için bahçeye gittik. Kendisi geldi ve bizi bahçeden kovmaya çalıştı, 'çıkın buradan' dedi. Daha sonra üstünü çıkartmaya başladı. Soyunup üzerindekileri çıkarmaya devam ederken gelinin ve hanımın üstüne saldırdı. Benim dinime dil uzattı. Akli dengesi çok yerinde, zehir gibi aklı var" diye konuştu.

Havva Aslantaş ise, "Biz Gülsüm'ün komşusuyuz her zaman yanındayız ve yanında da olacağız. Bu adam durdurulsun, can yakacak. Benim 30 yılık suyumu kesti, bu kadına yapmadığını bırakmadı. Bir bu olay değil gücünün yettiğine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Andırın, 3-sayfa, Zeytin, Tarım, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytin Ağaçları Tartışma Sonucu Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:36:32. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytin Ağaçları Tartışma Sonucu Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.