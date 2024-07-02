Zonguldak\'ta Denize Giren Kadın Epilepsi Krizi Geçirdi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Mervealtı bölgesinde denize giren C.U. isimli kadın, deniz kıyısında epilepsi krizi geçirerek fenalaştı.

Olay öğlen saatlerinde Mervealtı Plajlar bölgesinde yaşandı. Serinlemek için denize giren C.U., bir süre sonra deniz kenarında epilepsi krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, C.U.'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık görevlileri, C.U.'yu tedavi edilmek üzere Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan C.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK