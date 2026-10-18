Zonguldak'ta heyelan evin yolunu kapattı, 84 yaşındaki anne evde yoktu - Son Dakika
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Zonguldak'ta heyelan evin yolunu kapattı, 84 yaşındaki anne evde yoktu

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Zonguldak\'ta heyelan evin yolunu kapattı, 84 yaşındaki anne evde yoktu
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Zonguldak Çaydamar'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan bir evin yolunu kapattı, devrilen ağaç telleri koparınca hane elektriksiz kaldı. Ev sahibinin oğlu, 84 yaşındaki annesinin tesadüfen evde olmadığını, yol ve elektrik için çözüm beklediklerini söyledi.

Zonguldak'ta şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları bir evin ulaşım yolunu kapattı. Devrilen ağacın elektrik tellerini koparması nedeniyle eve elektrik verilemezken, 84 yaşındaki annesinin tesadüfen evde bulunmadığını söyleyen Ömer Koltuk, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Heyelan ise dron ile görüntülendi.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış, Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları aşağıya sürüklenirken, devrilen bir ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü. Tellerin kopması sonucu bir hanenin elektriği kesildi. Heyelan nedeniyle evin ulaşım yolu da kapandı.

Ev sahibinin oğlu Ömer Koltuk, 84 yaşındaki annesinin olay sırasında tesadüfen evde bulunmadığını belirterek, yolun kapanması ve elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Koltuk, "Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Bir uyandık baktık, su akıyor. Heyelan oldu. Şu anda evde kimse yok ama mağdur olduk. Evin yolu kapalı. Elektrikler kesildi. Ağaç devrildi. Şu an çözüm için bekliyoruz. Evin gidiş yolu kapalı. Annem 84 yaşında kadın. Ne yapmamız lazım" dedi.

Dron ile görüntülenen heyelanın ardından evin ulaşım yolunun yeniden açılması ve kopan elektrik hattının onarılması bekleniyor. Öte yandan, derelerin getirdiği çamurların yolu kaplaması da havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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