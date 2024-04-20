Zonguldak'ta akrabaları ile gezmeye geldiği ormanda kaybolan 23 yaşındaki genci, jandarma ekipleri 3 kilometre uzaklıkta buldu.
Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Fatih A., dün akşam saatlerinde halası ve kuzeni ile birlikte gezmek için ormanlık alana geldi. Burada araçtan inen Fatih A. bir anda gözden kayboldu. Yakınlarının haber verdiği Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Saat 21.00 sıralarında kaybolan genç, 02.00 sıralarında kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta kaybolan 23 yaşındaki genç ormanda bulundu - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?