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Zonguldak'ta Korkutan Yangın

Ereğli'de çıkan yangın, evin birinci katını kullanılamaz hale getirdi. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

27.02.2025 19:00
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Zonguldak'ta iki katlı binada korkutan yangın

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın iki katlı evin birinci katını kullanılamaz hale getirdi. Yangında ev sahibi dumandan etkilendi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Murtaza Mahallesi mevkisindeki iki katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Cengiz K.'ya ait ede elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yaparken sağlık ekipleri dumandan etkilenen ev sahibi Cengiz K.'nın astım hastası olduğu öğrenilen eşi dumandan etkilendi. İlk müdahalesi yapılan talihsiz kadın ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması yapıp olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, 3-sayfa, Sağlık, Ereğli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Korkutan Yangın - Son Dakika

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