Zonguldak\'ta Orman Yangını

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır Köyü Göçler Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Yangına ilk müdahaleyi köy sakinleri ve çevre köylerden gelen vatandaşlar yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, ormanlık alandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yangın söndürme çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yangının etkilediği alanın genişliği ve alevlerin evlere olan yakınlığı dikkat çekti.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK