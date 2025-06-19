62 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kendini astı - Son Dakika
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62 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kendini astı

62 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kendini astı
19.06.2025 23:09
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 62 yaşındaki şahıs, evinin bahçesinde kendini asarak intihar etti. Şahsın cansız bedenini eve gelen ailesi buldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. Olay ailesi tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine bildirildi. H.A.'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

EVİNİN BAHÇESİNDE KENDİNİ ASTI

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ramazanlık köyünde 62 yaşındaki H.A., evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi. H.A.'nın cansız bedenini akşam üzeri saatlerinde bahçede bulan aile bireyleri, durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. H.A.'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından ağaçtan indirilerek otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 62 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kendini astı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Kendisine layık görülen 14 bin lira maaşla hayat mücadelesi vermeye daha fazla dayanamadı. 38 27 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kesin borsada derhl hissesi aldi.durmadan taban yapıyor hisse spk seyirci.resmen soygun var. 3 22 Yanıtla
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