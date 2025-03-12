Zonguldak'ta Yanmış Ceset Olayı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yanmış Ceset Olayı

Zonguldak\'ta Yanmış Ceset Olayı

Afgan işçi Nourtani'nin cesedi ormanda bulundu, 6 sanığın yargılanması sürüyor.

12.03.2025 17:12
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Zonguldak'ta cesedi yanmış halde ormanlık alanda bulunan Afgan işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ruhsatsız maden ocağında çalıştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanması ise devam ediliyor.

Zonguldak'ta 10 Kasım 2023'te Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) cesedi yanmış halde Kırat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri benzin dökülerek yakılan Nourtani'nin çalıştığı ruhsatsız maden ocağının sahiplerinin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ocak sahipleri Hakan K., Enver G. ile Ahmet A. tutuklanırken A.Ç., S.K. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıkların yargılaması devam ederken Nourtani'nin de yer aldığı 9 Kasım günü olay günü görüntüleri çalıştığı maden ocağının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Nourtani'nin yeraltında çalışmak için madenci elbiselerini giydiği ve hazırlık yaptığı görülüyor. Sonrasında Afgan işçiye ait kıyafetlerin sobada yakıldığı bu sırada kameraların yönünün değiştirildiği de ortaya çıktı.

Cesedi araca konulan Nourtani için Hakan K. ve Ahmet A.'nın beldedeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıkları da istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Duruşma 11 Nisan günü yeniden görülecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Yanmış Ceset Olayı - Son Dakika

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