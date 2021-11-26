Son Dakika Akça Haberleri

- 26.11.2021 26 Kas 16:50 Afganistan'da Türk okullarına girmek için yarıştılar
- Afganistan'da Türk okullarına girmek için yarıştılar Afganistan genelinde düzenlenen Türk okullarına giriş sınavına binlerce öğrenci katıldı.
- 09.11.2021 09 Kas 12:21 Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'daki okullarında kız öğrenciler eğitime başladı
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afganistan'da kız öğrencilerin ilkokul düzeyindeki eğitimlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, ortaokul ve liselerde ise önemli bir yol kat edildiğini belirterek, "Başkent Kabil ve Kandahar'daki kız okullarımızın ortaokul ve...
- 02.10.2021 02 Eki 21:59 Afganistan'da 2'si Taliban mensubu 4 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü
Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından DEAŞ saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.
- 29.09.2021 29 Eyl 11:03 Türkiye, Maarif Vakfının "uluslararası okul ağıyla" dünyada ilk beş ülke arasına girdi
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin, Maarif Vakfının 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile dünyada ilk beş ülke arasına girdiğini bildirdi.
- 07.07.2021 07 Tem 05:44 Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.
- 24.12.2020 24 Ara 14:03 Son dakika... HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
Gelen son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
- 24.12.2020 24 Ara 13:39 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı
İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı.
- 24.12.2020 24 Ara 13:37 HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.
HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.
- 24.12.2020 24 Ara 11:18 Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı (ek fotoğraflarla)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.
- 23.12.2020 23 Ara 20:09 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.
- 21.12.2020 21 Ara 21:09 Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.
- 20.12.2020 20 Ara 15:49 Son dakika haberi | Kaymakam Akça, sokak hayvanlarını besledi
Son dakika gelişmesine göre Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.
- 20.12.2020 20 Ara 12:41 Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı
Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların yüz felcini tetiklediğini belirterek, yüz felcinden korunmak için atkı, bere ve maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.
- 20.12.2020 20 Ara 11:34 Kars Çayı gece donuyor, gündüz çözülüyor
SON 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Kars'ta gece donan Kars Çayı gündüz çözülüyor.
- 17.12.2020 17 Ara 16:05 Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı.
- 16.12.2020 16 Ara 11:22 BALIKESİR - "Tescilli" kuzusuyu damızlık merkezlerinde yetiştirip üreticiye hibe edecekler
Balıkesir'in Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yetiştirilen, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören coğrafi işaret tescilli kuzunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla damızlık merkezleri kuruldu.
- 15.12.2020 15 Ara 19:11 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terli, Suat GüzYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zuqui, Wallace, Ahmet Ildız, Fofana, Olcay Şahan (Dk. 76 Doğukan Emeksiz), Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Acquah), Bülent Cevahir (Dk.
- 14.12.2020 14 Ara 11:13 Balıkesir'de "yakala sev bırak" sazan avcılığı için gölet düzenlemesi başladı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sportif balık avcılığına yönelik projelendirilen, ulusal ve uluslararası yarışmaların da yapılabileceği gölet düzenlemesi çalışmasına başlandı.
- 12.12.2020 12 Ara 19:57 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de Yeni Malatyaspor şoku
Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
- 11.12.2020 11 Ara 15:49 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.
- 11.12.2020 11 Ara 08:39 Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu
Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın bir köydeki tren hattında çalışan işçiler, gölet içinde Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış bir top mermisi buldu. Mermiyi kıyıya çıkaran işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, mermiyi imha etti. İşçilerden biri, "Patlar diye korktum, o nedenle arkadaşlarımı uyardım" ifadelerinde bulundu.
- 11.12.2020 11 Ara 00:23 Düzce'de devrilen tarım aracı sürücüsünün bacağı koptu
Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- 08.12.2020 08 Ara 15:41 Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı
Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
- 08.12.2020 08 Ara 11:45 Banka ve PTT önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu
Banka ve PTT önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutulduSAMSUN'un Bafra ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından banka, ATM'ler ve postanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
- 07.12.2020 07 Ara 11:37 Elektrikli araçların güneş enerjisiyle kablosuz şarj edilmesi projesine TÜBİTAK desteği
Ege Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı "FV tabanlı elektrikli araç kablosuz şarj ve dinamik enerji yönetim sistemi geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.
- 06.12.2020 06 Ara 00:59 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 M.Başakşehir: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında M.Başakşehir'i konuk etti.
- 05.12.2020 05 Ara 18:10 Yeni Malatyaspor: 1 ile M.Başakşehir yenişemedi
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında M.Başakşehir'i konuk etti.
- 05.12.2020 05 Ara 17:01 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, M.Başakşehir'i konuk ediyor.
- 05.12.2020 05 Ara 15:07 Son dakika haber: Kaymakam sokak hayvanlarını besledi
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kaymakam Eşref Akça ve beraberindekiler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
- 04.12.2020 04 Ara 15:23 Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı
Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yasa dışı dinleme davasına devam edildi.
- 01.12.2020 01 Ara 17:25 TYB'nin İstanbul'daki "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleriyle buluştu
Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2019 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, sahiplerini buldu.
- 01.12.2020 01 Ara 11:03 "E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak"
Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, kimi sektörlerde kritik durgunluklara neden olurken kimileri için yeni fırsatlar doğurdu.
- 29.11.2020 29 Kas 14:09 Kapan filmine iki ödül birden
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Rieti Sabina Film Festivali'nde "Kapan", "en iyi film" ödülü ve başrol oyuncusu Onur Dilber'e "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandırdı.
- 28.11.2020 28 Kas 14:30 Süper Lig: Gaziantep FK: 2 Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)
Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
- 25.11.2020 25 Kas 15:35 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Wallace, Erkan Kaş (Dk. 75 Bülent Cevahir), Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız (Dk. 67 Ndayishimiye), Fofana (Dk. 67 Adem Büyük), Jetmir Topalli (Dk.
- 25.11.2020 25 Kas 11:17 Emekliliğinde ünlü gemi ve vapurların maketlerini yapıyor
Yalova'da, emekliliğinin ardından maket gemi yapımına başlayan 68 yaşındaki Yahya Ekler, orijinal projesinin ölçeklendirilmiş halini ortaya çıkardığı gemilerin maketlerini hazırlıyor.
- 23.11.2020 23 Kas 11:26 Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar
Ev almak ya da kiralamak isteyen kişilerin birçoğu, beklenen İstanbul depremi nedeniyle yeni evleri tercih ediyor. Bazı emlakçılar ve mülk sahipleri ise bu tercihi fırsata çevirerek vatandaşları aldatıyor. İnternet üzerinden verilen ilanlarda ve DASK raporunda 2000 yılından önce yapılan binalar, 2000 yılından sonra yapılmış gibi gösteriliyor.
- 23.11.2020 23 Kas 11:07 Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı
Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinde misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde tutularak ağırlanacak.
- 16.11.2020 16 Kas 17:13 Nurdağı Kaymakamı Akça'dan eğitim toplantısı
Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
- 15.11.2020 15 Kas 15:45 DEVA Partisi Kavak ilçe kongresi yapıldı
DEVA Partisi Kavak 1. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
- 15.11.2020 15 Kas 14:09 "Kapan" filminin ekip katılımlı özel gösterimi yapıldı
Seyid Çolak'ın ilk uzun metraj filmi "Kapan"ın özel gösterimi Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.
- 15.11.2020 15 Kas 08:55 Son dakika haberi... AK Parti teşkilatı Ali Dağı'nda ağaç dikti
Edinilen son dakika haberine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geleneksel hale getirdiği Ali Dağı'na ağaç dikme etkinliğine bu hafta AK Parti teşkilatı katıldı.
- 14.11.2020 14 Kas 19:40 Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında dışarı çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan Kerim Akça'nın (85) elinde ve bacağında yanıklar oluştu.
- 14.11.2020 14 Kas 19:34 Son dakika... Düzce'de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi... Düzce'de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı Düzce'de ev alev alev yandı Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde tek katlı ahşap evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kerim Akça'ya ait evde yangın çıktı.
- 14.11.2020 14 Kas 15:05 Son dakika haberi | Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada
Son dakika haberleri... Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ihlal edenler bahanesi, "Bilmiyordum" "Dalmışım" oldu Korona virüs önlemleri kapsamında doğru maske kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan sigara yasağı sonrası turizm kenti Antalya'nın işlek caddesinde kullanım azaldı.
- 13.11.2020 13 Kas 12:07 Ordu'da fındık timleri, "örnek" bakımlarıyla verim ve kaliteyi artırıyor
Ordu'da hayata geçirilen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında yapılan bakımların, fındığın verim ve kalitesini artırdığı belirtiliyor.
- 13.11.2020 13 Kas 10:55 Vali Sonel, fındık budaması yaptı
Vali Sonel, fındık budaması yaptı Ordu'da fındık budama dönemi başladı Ordu valisi Tuncay Sonel: "20 bin dekar fındık bahçesinin temizliği, bakımı, budaması yapılıyor.
- 11.11.2020 11 Kas 11:19 Vali işçilerle kivi topladı
Vali işçilerle kivi topladı Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Ordu, kivi üretiminde 3. sırada" Ordu Valisi Tuncay Sonel, Turnasuyu Mahallesi'nde Şenel Yeşilyurt adlı üreticinin bahçesinde, işçilerle birlikte kivi hasadında bulundu.
- 10.11.2020 10 Kas 11:08 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Gaziantep'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.
- 09.11.2020 09 Kas 17:21 Yılmaz genç kaşifleri ağırladı
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ'nün genç kaşiflerini ağırladı.
- 09.11.2020 09 Kas 15:21 Son dakika haber... Kovid-19 denetim ekipleriyle toplantı
Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yapan denetim ekipleriyle toplantı gerçekleştirildi.
- 08.11.2020 08 Kas 15:39 Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk.
- 08.11.2020 08 Kas 15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.
- 08.11.2020 08 Kas 14:37 Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk.
- 05.11.2020 05 Kas 21:14 Artvin Hopaspor: 2-0
STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Ayberk DemirbaşYENİ MALATYASPOR: Herrera - Erşan (Dk.74 Semih), Murat, Hadebe, Bülent, Acquah, Zuqui (Dk.45 Berk), Olcay (Dk.45 Ahmet), Lukoki, Mustafa (Dk.
- 05.11.2020 05 Kas 20:23 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Güner Mumcu TaştanYeni Malatyaspor: Herrera, Murat Akça, Hadebe, Erşan Yaşa (Dk. 74 Semih Kaya), Bülent Cevahir, Acquah, Zuqui (Dk. 48 Ahmet Ildız), Lukoki, Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Mustafa Eskihellaç (Dk.
- 05.11.2020 05 Kas 20:18 Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 2 - Artvin Hopaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Yeni Malatayspor sahasında Artvin Hopaspor'u konuk etti.
- 03.11.2020 03 Kas 17:06 Tuzla'dan İzmir'e yardım eli
- Tuzla'dan İzmir'e yardım eli Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Deprem neticesinde binalardaki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük" Tuzla Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin...
- 03.11.2020 03 Kas 15:51 Şehit Sinan Aktay'ın beratı ailesine verildi
Hakkari Yüksekova'da geçen eylül ayında terör örgütüne karşı düzenlenen Yıldırım 2 Cilo Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın şehitlik beratı, Akşehir'deki ailesine verildi.
- 03.11.2020 03 Kas 15:21 Son dakika haberi | Kaymakamdan ev hanımlarına koronavirüs uyarısı
Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ev hanımlarını yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ev ziyaretlerini yapmamaları yönünde uyardı.
- 02.11.2020 02 Kas 16:59 MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın vefat eden ağabeyi Halil Taşdoğan, Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.
- 02.11.2020 02 Kas 13:33 Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
- 01.11.2020 01 Kas 21:03 Süper Lig: Beşiktaş: 1 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
- 01.11.2020 01 Kas 19:54 Son dakika haberleri... Beşiktaş tek golle kazandı
Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.
- 30.10.2020 30 Eki 15:59 Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü (2)
YILMAZ'IN MEZARINA KÖYÜNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİİstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünden mezarına konulmak üzere toprak gönderildi.
- 30.10.2020 30 Eki 13:48 BEYKOZ TEM OTOYOLU'NDA CİP ALEV ALEV YANDI
Beykoz TEM Otoyolu'nda cenazeleri defnetmek için Batman'a giden konvoydaki bir cip alev alev yandı.
- 30.10.2020 30 Eki 12:47 Kasım'da kültür-sanat aşkı başkadır
Her ay geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Ataşehir Belediyesi, Kasım ayında konserler, çocuk tiyatroları, seminerler, söyleşiler ve daha birçok etkinlik hazırlayarak kültür ve sanatı Ataşehirlilerin ayağına getirmeye devam ediyor.
- 29.10.2020 29 Eki 14:11 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
- 29.10.2020 29 Eki 13:27 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı.
- 28.10.2020 28 Eki 14:41 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
- 28.10.2020 28 Eki 13:38 Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini törenle aldı
Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği öykü ve resim yarışmasını kazanan 9-14 yaş arasındaki çocuklar, düzenlenen törenle ödüllerini Belediye Başkanı Kazım Kurt'un elinden aldı.
- 28.10.2020 28 Eki 13:05 Meme kanseri farkındalığı için erkekler pembe tişört giyip pedal çevirdi
MERSİN'de, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında belediyenin erkek personelleri, meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giyip bisiklet sürerken, kadınlar da antrenörler ve fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor yaptı.
- 27.10.2020 27 Eki 16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Memur-Sen Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Düzce il başkanlıkları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.
- 27.10.2020 27 Eki 11:01 Rus turist kafileleri yıllar sonra Palandöken'de kayak keyfi yaşayacak
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukraynalı turist kafilelerini ağırlayacak.
- 27.10.2020 27 Eki 10:59 Maltepe'de otomobille bariyer arasında kalan motosikletli yaralandı
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA MALTEPE D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü otomobille bariyer arasında kaldı.
- 25.10.2020 25 Eki 14:33 Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaştı.
- 23.10.2020 23 Eki 15:49 Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
- 23.10.2020 23 Eki 13:55 Kapan Filmi
Kapan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kapan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
- 23.10.2020 23 Eki 12:55 Tuzla Belediye Başkanı'ndan örnek davranış gösteren o minibüs şoförüne plaket
Tuzla Belediye Başkanı'ndan örnek davranış gösteren o minibüs şoförüne plaket Tuzla'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifti gören minibüs şoförü, aracıyla yolu kapatarak çiftin karşıya geçmesini sağlamıştı.
- 22.10.2020 22 Eki 16:17 Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
- 22.10.2020 22 Eki 14:53 Nurdağı Kaymakamı Akça'dan öğrenci pansiyonuna ziyaret
Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve lisenin öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.
- 22.10.2020 22 Eki 14:22 Kayseri'den kısa kısa
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin batı girişinin yemyeşil bir görünüm kazanması amacıyla ekolojik dönüşümü dikkate alarak Anbar ile Boğazköprü arasına 62 bin fidan dikildiğini belirtti.
- 21.10.2020 21 Eki 17:25 Vali Canalp, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.
- 19.10.2020 19 Eki 14:19 19 Ekim Muhtarlar Günü
Gaziantep'te "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
- 19.10.2020 19 Eki 14:05 Nurdağı Kaymakamı Akça muhtarlarla buluştu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
- 17.10.2020 17 Eki 17:15 AK Parti Akşehir 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Akşehir İlçe Başkanlığına yeniden Abdurrahman Çardakoğlu seçildi.