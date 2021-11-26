Son Dakika Akça Haberleri

16:50 Afganistan'da Türk okullarına girmek için yarıştılar - Afganistan'da Türk okullarına girmek için yarıştılar Afganistan genelinde düzenlenen Türk okullarına giriş sınavına binlerce öğrenci katıldı.

12:21 Türkiye Maarif Vakfının Afganistan'daki okullarında kız öğrenciler eğitime başladı Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afganistan'da kız öğrencilerin ilkokul düzeyindeki eğitimlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığını, ortaokul ve liselerde ise önemli bir yol kat edildiğini belirterek, "Başkent Kabil ve Kandahar'daki kız okullarımızın ortaokul ve...

21:59 Afganistan'da 2'si Taliban mensubu 4 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından DEAŞ saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.

11:03 Türkiye, Maarif Vakfının "uluslararası okul ağıyla" dünyada ilk beş ülke arasına girdi Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin, Maarif Vakfının 377 okulu ve 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile dünyada ilk beş ülke arasına girdiğini bildirdi.

05:44 Resmi Gazete'de yayımlandı! 33 ile yeni emniyet müdürü atandı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 10 il emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Merkeze atanan bazı emniyet müdürleri ile bazı daire başkanlarının da aralarında yer aldığı 26 emniyet müdürü ile bir mülkiye başmüfettişinin de 27 yurt dışı misyonuna İçişleri Müşaviri olarak atamaları yapıldı.

14:03 Son dakika... HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu Gelen son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

13:39 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça atandı İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı.

11:18 Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı (ek fotoğraflarla) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKadıköy'de itfaiyeye gelen araç yangını ihbarına giden ekipler araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı.

20:09 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

21:09 Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

15:49 Son dakika haberi | Kaymakam Akça, sokak hayvanlarını besledi Son dakika gelişmesine göre Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktı.

12:41 Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı Nöroloji uzmanından 'yüz felci' uyarısı Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların yüz felcini tetiklediğini belirterek, yüz felcinden korunmak için atkı, bere ve maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

11:34 Kars Çayı gece donuyor, gündüz çözülüyor SON 30 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Kars'ta gece donan Kars Çayı gündüz çözülüyor.

16:05 Kaymakam Akça'dan Kovid-19 tedbirleri denetimi Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik konularında denetim yaptı.

11:22 BALIKESİR - "Tescilli" kuzusuyu damızlık merkezlerinde yetiştirip üreticiye hibe edecekler Balıkesir'in Kepsut ve İvrindi ilçelerinde yetiştirilen, etinin lezzetinden dolayı ilgi gören coğrafi işaret tescilli kuzunun popülasyonunu artırmak ve üreticilere hibe desteği sağlamak amacıyla damızlık merkezleri kuruldu.

19:11 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: Yeni MalatyaHakemler: Burak Pakkan, Oğuz Terli, Suat GüzYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Zuqui, Wallace, Ahmet Ildız, Fofana, Olcay Şahan (Dk. 76 Doğukan Emeksiz), Murat Akça, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Acquah), Bülent Cevahir (Dk.

11:13 Balıkesir'de "yakala sev bırak" sazan avcılığı için gölet düzenlemesi başladı Balıkesir'in İvrindi ilçesinde sportif balık avcılığına yönelik projelendirilen, ulusal ve uluslararası yarışmaların da yapılabileceği gölet düzenlemesi çalışmasına başlandı.

15:49 Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

08:39 Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın bir köydeki tren hattında çalışan işçiler, gölet içinde Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış bir top mermisi buldu. Mermiyi kıyıya çıkaran işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, mermiyi imha etti. İşçilerden biri, "Patlar diye korktum, o nedenle arkadaşlarımı uyardım" ifadelerinde bulundu.

15:41 Muğla'da Kovid-19 salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı Muğla'da Vali Orhan Tavlı başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

11:45 Banka ve PTT önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu Banka ve PTT önünde kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutulduSAMSUN'un Bafra ilçesinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından banka, ATM'ler ve postanelerin önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

11:37 Elektrikli araçların güneş enerjisiyle kablosuz şarj edilmesi projesine TÜBİTAK desteği Ege Üniversitesinin yürütücülüğünü yaptığı "FV tabanlı elektrikli araç kablosuz şarj ve dinamik enerji yönetim sistemi geliştirilmesi" adlı proje, TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

15:07 Son dakika haber: Kaymakam sokak hayvanlarını besledi Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kaymakam Eşref Akça ve beraberindekiler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

15:23 Sakarya'daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yasa dışı dinleme davasına devam edildi.

11:03 "E-ticaretteki büyüme, ambalaj tüketimini iki kart artıracak" Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, kimi sektörlerde kritik durgunluklara neden olurken kimileri için yeni fırsatlar doğurdu.

14:09 Kapan filmine iki ödül birden İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Rieti Sabina Film Festivali'nde "Kapan", "en iyi film" ödülü ve başrol oyuncusu Onur Dilber'e "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandırdı.

15:35 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: Yeni MalatyaHakemler: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Murat Akça, Wallace, Erkan Kaş (Dk. 75 Bülent Cevahir), Zuqui, Mustafa Eskihellaç, Ahmed Ildız (Dk. 67 Ndayishimiye), Fofana (Dk. 67 Adem Büyük), Jetmir Topalli (Dk.

11:17 Emekliliğinde ünlü gemi ve vapurların maketlerini yapıyor Yalova'da, emekliliğinin ardından maket gemi yapımına başlayan 68 yaşındaki Yahya Ekler, orijinal projesinin ölçeklendirilmiş halini ortaya çıkardığı gemilerin maketlerini hazırlıyor.

11:26 Eski binaları yeni gibi gösterip kiracıları aldatıyorlar Ev almak ya da kiralamak isteyen kişilerin birçoğu, beklenen İstanbul depremi nedeniyle yeni evleri tercih ediyor. Bazı emlakçılar ve mülk sahipleri ise bu tercihi fırsata çevirerek vatandaşları aldatıyor. İnternet üzerinden verilen ilanlarda ve DASK raporunda 2000 yılından önce yapılan binalar, 2000 yılından sonra yapılmış gibi gösteriliyor.

11:07 Palandöken misafirleri için tüm Kovid-19 tedbirlerini aldı Türkiye'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezinde misafirler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst düzeyde tutularak ağırlanacak.

17:13 Nurdağı Kaymakamı Akça'dan eğitim toplantısı Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

08:55 Son dakika haberi... AK Parti teşkilatı Ali Dağı'nda ağaç dikti Edinilen son dakika haberine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın geleneksel hale getirdiği Ali Dağı'na ağaç dikme etkinliğine bu hafta AK Parti teşkilatı katıldı.

19:40 Alevlerin arasında kalan yaşlı adamın eli ve ayağı yandı DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, tek katlı ahşap evde çıkan yangında dışarı çıkmaya çalışırken alevlerin arasında kalan Kerim Akça'nın (85) elinde ve bacağında yanıklar oluştu.

19:34 Son dakika... Düzce'de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı Son dakika 3. sayfa haberi... Düzce'de çıkan yangında yaşlı adam yaralandı Düzce'de ev alev alev yandı Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı köyünde tek katlı ahşap evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kerim Akça'ya ait evde yangın çıktı.

15:05 Son dakika haberi | Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Son dakika haberleri... Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada Yasağı ihlal edenler bahanesi, "Bilmiyordum" "Dalmışım" oldu Korona virüs önlemleri kapsamında doğru maske kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan sigara yasağı sonrası turizm kenti Antalya'nın işlek caddesinde kullanım azaldı.

12:07 Ordu'da fındık timleri, "örnek" bakımlarıyla verim ve kaliteyi artırıyor Ordu'da hayata geçirilen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında yapılan bakımların, fındığın verim ve kalitesini artırdığı belirtiliyor.

10:55 Vali Sonel, fındık budaması yaptı Vali Sonel, fındık budaması yaptı Ordu'da fındık budama dönemi başladı Ordu valisi Tuncay Sonel: "20 bin dekar fındık bahçesinin temizliği, bakımı, budaması yapılıyor.

11:19 Vali işçilerle kivi topladı Vali işçilerle kivi topladı Ordu Valisi Tuncay Sonel: "Ordu, kivi üretiminde 3. sırada" Ordu Valisi Tuncay Sonel, Turnasuyu Mahallesi'nde Şenel Yeşilyurt adlı üreticinin bahçesinde, işçilerle birlikte kivi hasadında bulundu.

11:08 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Gaziantep'in ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

17:21 Yılmaz genç kaşifleri ağırladı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ'nün genç kaşiflerini ağırladı.

15:21 Son dakika haber... Kovid-19 denetim ekipleriyle toplantı Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yapan denetim ekipleriyle toplantı gerçekleştirildi.

15:39 Futbol: Süper Lig Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk. 37 Ndayishimiye), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 86 Ahmet Ildız), Adem Büyük (Dk. 65 Olcay Şahan), Lukoki (Dk.

15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1) Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.

14:37 Futbol: Süper Lig Stat: Yeni MalatyaHakemler: Mete Kalkavan, Erdem Bayık, Mehmet YıldırımYeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu, Zeki Yavru (Dk. 36 Murat Akça), Semih Kaya, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva (Dk.

21:14 Artvin Hopaspor: 2-0 STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Ayberk DemirbaşYENİ MALATYASPOR: Herrera - Erşan (Dk.74 Semih), Murat, Hadebe, Bülent, Acquah, Zuqui (Dk.45 Berk), Olcay (Dk.45 Ahmet), Lukoki, Mustafa (Dk.

20:23 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Stat: Yeni MalatyaHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Tolga Atasoy, Güner Mumcu TaştanYeni Malatyaspor: Herrera, Murat Akça, Hadebe, Erşan Yaşa (Dk. 74 Semih Kaya), Bülent Cevahir, Acquah, Zuqui (Dk. 48 Ahmet Ildız), Lukoki, Olcay Şahan (Dk. 46 Berk Yıldız), Mustafa Eskihellaç (Dk.

17:06 Tuzla'dan İzmir'e yardım eli - Tuzla'dan İzmir'e yardım eli Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: "Deprem neticesinde binalardaki yenilemenin, depreme hazırlamanın ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük" Tuzla Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin...

15:51 Şehit Sinan Aktay'ın beratı ailesine verildi Hakkari Yüksekova'da geçen eylül ayında terör örgütüne karşı düzenlenen Yıldırım 2 Cilo Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın şehitlik beratı, Akşehir'deki ailesine verildi.

15:21 Son dakika haberi | Kaymakamdan ev hanımlarına koronavirüs uyarısı Son dakika haberleri... Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, ev hanımlarını yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla ev ziyaretlerini yapmamaları yönünde uyardı.

16:59 MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'ın acı günü MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın vefat eden ağabeyi Halil Taşdoğan, Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

13:33 Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

19:54 Son dakika haberleri... Beşiktaş tek golle kazandı Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

15:59 Mesut Yılmaz'ın Rizeli hemşerileri gözyaşı döktü (2) YILMAZ'IN MEZARINA KÖYÜNDEN TOPRAK GÖNDERİLDİİstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın memleketi Rize'nin Çayeli ilçesi Çataldere köyünden mezarına konulmak üzere toprak gönderildi.

13:48 BEYKOZ TEM OTOYOLU'NDA CİP ALEV ALEV YANDI Beykoz TEM Otoyolu'nda cenazeleri defnetmek için Batman'a giden konvoydaki bir cip alev alev yandı.

12:47 Kasım'da kültür-sanat aşkı başkadır Her ay geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Ataşehir Belediyesi, Kasım ayında konserler, çocuk tiyatroları, seminerler, söyleşiler ve daha birçok etkinlik hazırlayarak kültür ve sanatı Ataşehirlilerin ayağına getirmeye devam ediyor.

14:11 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Nizip ve Araban ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

13:27 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri düzenlendi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlandı.

14:41 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

13:38 Öykü ve resim yarışması kazanan çocuklar ödüllerini törenle aldı Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği öykü ve resim yarışmasını kazanan 9-14 yaş arasındaki çocuklar, düzenlenen törenle ödüllerini Belediye Başkanı Kazım Kurt'un elinden aldı.

13:05 Meme kanseri farkındalığı için erkekler pembe tişört giyip pedal çevirdi MERSİN'de, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında belediyenin erkek personelleri, meme kanserine dikkat çekmek için pembe tişört giyip bisiklet sürerken, kadınlar da antrenörler ve fizik tedavi uzmanları eşliğinde spor yaptı.

16:17 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi Memur-Sen Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük, Bartın ve Düzce il başkanlıkları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

11:01 Rus turist kafileleri yıllar sonra Palandöken'de kayak keyfi yaşayacak Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken, yıllar sonra bu sezon Rus ve Ukraynalı turist kafilelerini ağırlayacak.

15:49 Nurdağı'nda Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Kaymakam Eşref Akça başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

13:55 Kapan Filmi Kapan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kapan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

12:55 Tuzla Belediye Başkanı'ndan örnek davranış gösteren o minibüs şoförüne plaket Tuzla Belediye Başkanı'ndan örnek davranış gösteren o minibüs şoförüne plaket Tuzla'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifti gören minibüs şoförü, aracıyla yolu kapatarak çiftin karşıya geçmesini sağlamıştı.

16:17 Nurdağı'nda Kovid-19 tedbirleri denetlendi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

14:53 Nurdağı Kaymakamı Akça'dan öğrenci pansiyonuna ziyaret Gaziantep'in Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve lisenin öğrenci pansiyonunu ziyaret etti.

14:22 Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin batı girişinin yemyeşil bir görünüm kazanması amacıyla ekolojik dönüşümü dikkate alarak Anbar ile Boğazköprü arasına 62 bin fidan dikildiğini belirtti.

17:25 Vali Canalp, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.