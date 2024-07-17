Türk İş Adamları Afganistan'da Ekonomik İşbirliği İçin Toplantılar Yapacak

Güncel

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) mensubu bir grup iş adamı, Afganistan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılması hedefiyle başkent Kabil'e gitti.

İGİAD mensubu 23 Türk iş adamı, 4 günlük ziyaretleri kapsamında Afgan yetkililerle yeni iş alanları üzerinde toplantılar yapacak.

Heyet, Kabil'deki Intercontinental Otel'de düzenlenen bir toplantı ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'dan Afganistan hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kabil'deki Türk kurumlarını ziyaret eden heyet, yarın ve sonraki günlerde üst düzey Afganistan geçici hükümeti yetkilileri ve Afgan iş adamları ile görüşerek ekonomik işbirliği alanlarındaki yatırım imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Afganistan'a tecrübe aktarımı hedefleniyor

Konuyla ilgili AA muhabirine konuşan İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça, tekstil, maden, inşaat ve bilişim gibi çeşitli alanlardaki üyelerinin Afganistan'a yatırım yapmak, diğer ülkelerdeki tecrübelerini Afgan halkıyla paylaşmak istediklerini söyledi.

Afganistan'ın uzun yıllar süren savaşların ardından ekonomik kalkınma çabası içerisine girdiğini söyleyen Akça, "Şu an büyük bir mücadeleyle baş başalar. Bu mücadelelerinde de adil, adaletli bir iktisadi yapının kurulması aşamasında İGİAD olarak üzerimize düşen ne varsa ne yapabilirsek... Bunları istişare etmek için yerinde görelim diye üyelerimizle birlikte Kabil'deyiz." dedi.

Ticaret ve maden bakanları başta olmak üzere çeşitli bakanlar, bakanlıkların üst düzey yetkilileri ve Afgan iş adamlarıyla birebir ve yakın görüşmelerde bulunacaklarını belirten Akça, Kabil'i ziyaret amaçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Buradaki yatırım fırsatlarını, Afganistan'ın şu an reeldeki durumunu, beraberimizde getirdiğimiz iş adamlarının Türkiye haricindeki ülkelerde yapmış oldukları başarılı projeleri Afganistan'a nasıl yansıtabileceklerini oturup konuşacağız. Bu toplantıdan beklentimiz, aramızda sınırların olmadığı Afgan kardeşlerimizle ticari hacmin iki ülke için de tatmin edici seviyelere getirebilmek için şu an Afganistan'ın ihtiyacı olan altyapı, üstyapı, eğitim, sağlık tesisleri gibi burada istihdamı artıracak faaliyetler gibi detayları konuşup hem Afganistan hem Türkiye için hayırlı olan neyse buna talibiz."