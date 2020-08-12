Son Dakika Avon Haberleri

- 12.08.2020 10:07 İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin T-Rex ile aynı grupta yer alan yeni bir teropod türüne ait olduğunu tahmin ediyor.
- 11.06.2020 14:18 Edward Colston: Bristol'da nehre atılan İngiliz köle tacirinin heykeli sudan çıkarıldı, müzede...
İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sırasında sökülüp nehre atılan Edward Colston heykeli, sudan çıkarıldı.
- 08.06.2020 12:08 İngiltere İçişleri Bakanı Patel'den köle taciri Colston'ın heykelinin yıkılmasına tepki: Son derece utanç verici
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın heykelinin dün protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "Son derece utanç verici" diye niteledi. Gösterilerin amacından saptığını belirten İngiliz Bakan, "Bu düpedüz vandallık" dedi. Köle taciri Colston, 84 bin Afrikalı insanı köleleştirdiği biliniyor.
- 28.04.2020 16:18 Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet amcadan yetkililere teşekkür
Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen 76 yaşındaki Ahmet Yiğit, kendilerine sunulan imkanlar için ilgililere teşekkür etti.
- 28.04.2020 14:21 Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit : "Allah'a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet. Ben böyle devlet...
Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit : "Allah'a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet. Ben böyle devlet görmemişim" Fransa'dan gelen 317 kişinin Bartın'daki 14 günlük karantina süreleri devam ediyor Fransa'dan Türkiye'ye getirildikten sonra 14 gün boyunca Bartın'da karantinada bulunan vatandaşlar,...
- 08.12.2019 11:36 İHA'ya yılın en iyi haber ajansı ödülü
Diyarbakır'da Meya Ajans tarafından düzenlenen '2. Altın Toprak Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.
- 08.12.2019 11:22 İHA'ya yılın en iyi haber ajansı ödülü
Diyarbakır'da Meya Ajans tarafından düzenlenen '2. Altın Toprak Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.
- 02.12.2019 10:56 Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.
- 02.12.2019 10:45 Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.
- 30.11.2019 08:51 53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, kalça pozuyla nefes kesti
Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, transparan kıyafetiyle verdiği kalça pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
- 17.11.2019 16:20 Bakan Varank, Kapodokya'da
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir'in Avonos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'ni (Güray Müze) gezdi.
- 10.11.2019 13:10 Türk hırdavatçılar Rusya'da MITEX fuarına katıldı
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, Rusya'nın;
- 15.10.2019 10:27 Lütfen kendinize zaman ayırın
Avon, "Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası" kapsamında geçen pazar Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda "Işığım Pembe Festivali" düzenledi.
- 14.10.2019 10:27 "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir"
Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, kanserle ilgili televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir.
- 16.09.2019 13:59 Hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu
DİYARBAKIR'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını düşündüğü oğlu Ahmet için eyleme katılan Vahide Sunar ile birlikte 14'üncü günde 35 oldu.
- 16.09.2019 13:33 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu
HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 olduDiyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını düşündüğü oğlu Ahmet için eyleme katılan Vahide Sunar ile birlikte 14'üncü günde 35 oldu.
- 29.07.2019 12:35 Rekabet Kurulu kararları
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.
- 24.06.2019 15:57 Yozgat'ta Kırgız Türklerinden bazıları Nevşehir'e gitti
YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesine geçen yıl gelen Kırgız Türklerinden bazıları bölge turizmine katkı sağlamak üzere bu kez Nevşehir'in Avanos ilçesine gitti.
- 28.05.2019 12:41 Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik bölümünün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre, "Türkiye'nin En İtibarlı Markası Ödülü" Koç Holding'e verilirken, "En İtibarlı Kadın İş İnsanı" Güler Sabancı, "En İtibarlı İş İnsanı" Ali...
- 23.05.2019 17:03 Brezilya merkezli Natura&Co Avon'u satın aldı
– Brezilya merkezli Natura&Co, Avon Products'ı hisse karşılığı satın aldığını duyurdu.
- 20.04.2019 19:06 ABD'de 10 Sınıf Arkadaşını Öldürmek İçin Plan Yapan İki Öğrenci Yakalandı
ABD'de 10 sınıf arkadaşını liste yaparak öldürmeyi ve onları gömmeyi planlayan 14 yaşındaki iki kız öğrenci gözaltına alındı.
- 20.04.2019 11:47 Dha Dış - ABD'de 14 Yaşındaki İki Kıza 'Seri Cinayet Planlamaktan' Gözaltı
ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı.
- 20.04.2019 11:47 ABD'de 14 Yaşındaki İki Kıza 'Seri Cinayet Planlamaktan' Gözaltı
ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı.
- 20.04.2019 10:56 Abd: 14 Yaşındaki İki Kız Çocuğu 9 Kişiyi Öldürmeyi Planlamaktan Gözaltında
ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşındaki iki kız çocuğu, dokuz kişiyi öldürmeyi planladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
- 15.03.2019 13:15 Bazıları Kullandım Bitti, Diğerleri Çöpe! Mart 2019 Kullandıklarım
İsraf! O kadar dikkat ediyorum yine de oluyor işte.
- 14.03.2019 08:30 Ezgi Mola İle Efsane Bir Parti
Dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Ezgi Mola, 133 yıldır kadınları destekleyen ve gururla temsil eden AVON markasının yeni marka yüzü oldu…
- 12.03.2019 13:39 Berko İlaç Pazarlama'da Yeni Atamalar
Berko İlaç, pazarlama departmanında yeni atamalar gerçekleştiği açıklandı.
- 18.01.2019 12:36 Doğrudan Satış Derneği'nin Yeni Başkanı Orkun Gül Oldu
Doğrudan Satış Derneği'nin (DSD), yeni Başkanı Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül oldu.
- 24.11.2018 11:30 Ege'nin Başarılı 5 Kadını Arasında 13 Yaşındaki Nehir de Var
Müzikte pek çok uluslararası başarıya imza atarak İzmir’e gurur veren 13 yaşındaki piyanist Nehir Özzengin, Ege Ekonomik Forumu’nda Ege’nin 5 başarılı kadını arasında gösterilerek konuşmacı olarak yer aldı.
- 12.11.2018 09:06 Beşiktaş Jk Projelerine 7 Felis Ödülü Birden
Beşiktaş JK bu ödüllerden 5'ini iş ortakları Vodafone, AVON ve Volvo Car Turkey ile gerçekleştirdiği ortak projeleriyle aldı.
- 05.11.2018 12:15 Hande Doğandemir Kimdir? Hande Doğandemir Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
"Arkadaşız" dediği yakışıklı erkek arkadaşıyla takside öpüşürken görüntülenen Hande Doğandemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
- 19.10.2018 11:02 Notaların Prensesinden Uluslararası Birincilik
MÜZİK yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 13 yaş kategorisinde birinci olup, 5'inci kez uluslararası ödül aldı.
- 05.06.2018 16:00 Melis İlkkılıç'tan Gelin ve Yaz Makyajı Trendleri
2018 yaz sezonu makyaj trendleri ve gelin makyajlarıyla ilgili önerilerini paylaşan AVON Makyaj Artisti Melis İlkkılıç’a göre, aydınlık ve parlak cilt görünümü etkisini sürdürürken, yaz gelinleri doğal güzelliğiyle dikkat çekecek.
- 17.04.2018 09:10 Öğrenciler İngiltere'de Eğitim Alıyorlar
Erzincan Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin AB ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa’da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” projesi devam ediyor.
- 16.03.2018 11:30 Avon Efsanesi: Mükemmel Mat Ruj
AVON, kadınlar tarafından en çok tercih edilen “efsane ürünü” Mükemmel Mat Ruj’u tanıtmak amacıyla yeni reklam kampanyasını hayata geçirdi.
- 14.03.2018 14:45 Dilan Çiçek Deniz Efsanevi Mükemmel Mat Ruj'u Tanıttı
Dudaklara pürüzsüzlüğüyle kadifemsi, canlı renkleriyle çarpıcı bir görünüm kazandıran Mükemmel Mat Ruj'un tanıtımını AVON’un yeni marka yüzü Dilan Çiçek Deniz yaptı.
- 14.03.2018 13:15 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (3)
– Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.
- 14.03.2018 12:47 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı
Insider'ın yeni platformu 11 milyon dolarlık yatırım aldı (2)(Detaylar ve görüntü eklendi)İstanbul, 14 Mart (DHA) ?
- 14.03.2018 10:49 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2)
– Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.
- 14.03.2018 09:59 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2)
Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.
- 14.03.2018 09:39 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2)
– Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.
- 14.03.2018 09:02 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı
İstanbul, 14 Mart 2018 - Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.
- 12.03.2018 16:28 Kadın Futbolunu Destekleyen Marka: "Avon"
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının rol aldığı reklam filminde, kadınların futbol oynayamayacağı ön yargısına meydan okunuyor.
- 09.03.2018 09:33 Kadınlar İçin Pankart Açtılar
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada kadınlar unutulmadı.
- 07.03.2018 11:44 Gülben Kadınlarla Elele…
Arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran albümlerine bir yenisini eklemek için stüdyo çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen önceki gece İstanbul 'da 2500 kadınla dündün bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.
- 15.02.2018 12:00 Melis İlkkılıç Avon Stüdyo'da
Popüler isimlere yaptığı makyajlarla beğeni toplayan Avon makyaj artisti Melis İlkkılıç sezon trendlerini ve makyaj tüyolarını konuklarına uyguladığı makyajlarla Avon Stüdyo’da paylaşıyor.
- 18.01.2018 08:04 Ahmet Kural ile Ayrılık Sonrası Sıla'dan Radikal Değişiklik! Saçlarını Kızıla Boyattı
Ahmet Kural ile evleneceği konuşulurken ayrılık kararı alan Sıla, radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.
- 17.01.2018 11:41 Elele Avon Kadın Ödülleri 2017 Sahiplerini Buldu
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Elele AVON Kadın Ödülleri'nde duruşuyla ve başarılı çalışmalarıyla yılın ses getiren kadınları belirlendi.
- 09.01.2018 13:15 Avon'dan Aşkın Cazibesini Artıran Sevgililer Günü Hediyeleri
Sevgililer Günü için hediye arayışı başlıyor. AVON’un zengin kataloğundaki hediye parfüm setleri ve yeni parfümler farklı zevklere hitap eden çok sayıda seçenek sunuyor.
- 22.12.2017 17:05 Elele Avon Kadın Ödülleri'nde Jüri Kararını Verdi
4. Elele AVON Kadın Ödülleri, 16 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek büyük törenle sahiplerini bulacak.