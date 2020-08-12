Son Dakika Avon Haberleri

10:07 İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda yeni bir dinozor türü keşfedildi. Southampton Üniversitesi paleontologları geçen yıl Shanklin sahilinde bulunan dört kemiğin T-Rex ile aynı grupta yer alan yeni bir teropod türüne ait olduğunu tahmin ediyor.

12:08 İngiltere İçişleri Bakanı Patel'den köle taciri Colston'ın heykelinin yıkılmasına tepki: Son derece utanç verici İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın heykelinin dün protestocular tarafından yıkılıp nehre atılmasını "Son derece utanç verici" diye niteledi. Gösterilerin amacından saptığını belirten İngiliz Bakan, "Bu düpedüz vandallık" dedi. Köle taciri Colston, 84 bin Afrikalı insanı köleleştirdiği biliniyor.

16:18 Bartın'da öğrenci yurduna yerleştirilen Ahmet amcadan yetkililere teşekkür Fransa'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bartın'a getirilen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yurduna yerleştirilen 76 yaşındaki Ahmet Yiğit, kendilerine sunulan imkanlar için ilgililere teşekkür etti.

14:21 Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit : "Allah'a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet. Ben böyle devlet... Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit : "Allah'a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet. Ben böyle devlet görmemişim" Fransa'dan gelen 317 kişinin Bartın'daki 14 günlük karantina süreleri devam ediyor Fransa'dan Türkiye'ye getirildikten sonra 14 gün boyunca Bartın'da karantinada bulunan vatandaşlar,...

11:36 İHA'ya yılın en iyi haber ajansı ödülü Diyarbakır'da Meya Ajans tarafından düzenlenen '2. Altın Toprak Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

11:22 İHA'ya yılın en iyi haber ajansı ödülü Diyarbakır'da Meya Ajans tarafından düzenlenen '2. Altın Toprak Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

10:56 Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

10:45 Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

08:51 53 yaşındaki yıldız oyuncu Salma Hayek, kalça pozuyla nefes kesti Meksika asıllı Amerikalı ünlü oyuncu Salma Hayek, transparan kıyafetiyle verdiği kalça pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

16:20 Bakan Varank, Kapodokya'da SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir'in Avonos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'ni (Güray Müze) gezdi.

13:10 Türk hırdavatçılar Rusya'da MITEX fuarına katıldı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, Rusya'nın;

10:27 Lütfen kendinize zaman ayırın Avon, "Meme Kanseri ile Mücadele Kampanyası" kapsamında geçen pazar Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda "Işığım Pembe Festivali" düzenledi.

10:27 "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir" Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, kanserle ilgili televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir.

13:59 Hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu DİYARBAKIR'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını düşündüğü oğlu Ahmet için eyleme katılan Vahide Sunar ile birlikte 14'üncü günde 35 oldu.

13:33 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 olduDiyarbakır'da kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 5 yıl önce terör örgütü PKK'nın kaçırdığını düşündüğü oğlu Ahmet için eyleme katılan Vahide Sunar ile birlikte 14'üncü günde 35 oldu.

12:35 Rekabet Kurulu kararları Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'nde bulunan hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

15:57 Yozgat'ta Kırgız Türklerinden bazıları Nevşehir'e gitti YOZGAT'ın Yenifakılı ilçesine geçen yıl gelen Kırgız Türklerinden bazıları bölge turizmine katkı sağlamak üzere bu kez Nevşehir'in Avanos ilçesine gitti.

12:41 Türkiye İtibar Endeksi Ödülleri Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik bölümünün akademik denetiminde ve raportörlüğünde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre, "Türkiye'nin En İtibarlı Markası Ödülü" Koç Holding'e verilirken, "En İtibarlı Kadın İş İnsanı" Güler Sabancı, "En İtibarlı İş İnsanı" Ali...

17:03 Brezilya merkezli Natura&Co Avon'u satın aldı – Brezilya merkezli Natura&Co, Avon Products'ı hisse karşılığı satın aldığını duyurdu.

19:06 ABD'de 10 Sınıf Arkadaşını Öldürmek İçin Plan Yapan İki Öğrenci Yakalandı ABD'de 10 sınıf arkadaşını liste yaparak öldürmeyi ve onları gömmeyi planlayan 14 yaşındaki iki kız öğrenci gözaltına alındı.

11:47 Dha Dış - ABD'de 14 Yaşındaki İki Kıza 'Seri Cinayet Planlamaktan' Gözaltı ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı.

11:47 ABD'de 14 Yaşındaki İki Kıza 'Seri Cinayet Planlamaktan' Gözaltı ABD'de 14 yaşındaki iki kız öğrenci, 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan dolayı gözaltına alındı.

08:30 Ezgi Mola İle Efsane Bir Parti Dizi ve sinema dünyasının sevilen oyuncusu Ezgi Mola, 133 yıldır kadınları destekleyen ve gururla temsil eden AVON markasının yeni marka yüzü oldu…

12:36 Doğrudan Satış Derneği'nin Yeni Başkanı Orkun Gül Oldu Doğrudan Satış Derneği'nin (DSD), yeni Başkanı Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül oldu.

11:30 Ege'nin Başarılı 5 Kadını Arasında 13 Yaşındaki Nehir de Var Müzikte pek çok uluslararası başarıya imza atarak İzmir’e gurur veren 13 yaşındaki piyanist Nehir Özzengin, Ege Ekonomik Forumu’nda Ege’nin 5 başarılı kadını arasında gösterilerek konuşmacı olarak yer aldı.

09:06 Beşiktaş Jk Projelerine 7 Felis Ödülü Birden Beşiktaş JK bu ödüllerden 5'ini iş ortakları Vodafone, AVON ve Volvo Car Turkey ile gerçekleştirdiği ortak projeleriyle aldı.

11:02 Notaların Prensesinden Uluslararası Birincilik MÜZİK yeteneği 4.5 yaşında keşfedilen Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano bölümü öğrencisi 13 yaşındaki Nehir Özzengin, İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda 13 yaş kategorisinde birinci olup, 5'inci kez uluslararası ödül aldı.

16:00 Melis İlkkılıç'tan Gelin ve Yaz Makyajı Trendleri 2018 yaz sezonu makyaj trendleri ve gelin makyajlarıyla ilgili önerilerini paylaşan AVON Makyaj Artisti Melis İlkkılıç’a göre, aydınlık ve parlak cilt görünümü etkisini sürdürürken, yaz gelinleri doğal güzelliğiyle dikkat çekecek.

09:10 Öğrenciler İngiltere'de Eğitim Alıyorlar Erzincan Sümer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin AB ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında hazırlamış olduğu “Hafif Düzey Zihinsel Engellilerin Avrupa’da Mobilya ve Dekorasyon Stajı” projesi devam ediyor.

11:30 Avon Efsanesi: Mükemmel Mat Ruj AVON, kadınlar tarafından en çok tercih edilen “efsane ürünü” Mükemmel Mat Ruj’u tanıtmak amacıyla yeni reklam kampanyasını hayata geçirdi.

14:45 Dilan Çiçek Deniz Efsanevi Mükemmel Mat Ruj'u Tanıttı Dudaklara pürüzsüzlüğüyle kadifemsi, canlı renkleriyle çarpıcı bir görünüm kazandıran Mükemmel Mat Ruj'un tanıtımını AVON’un yeni marka yüzü Dilan Çiçek Deniz yaptı.

13:15 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (3) – Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.

12:47 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı Insider'ın yeni platformu 11 milyon dolarlık yatırım aldı (2)(Detaylar ve görüntü eklendi)İstanbul, 14 Mart (DHA) ?

10:49 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2) – Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.

09:59 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2) Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.

09:39 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı (2) – Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.

09:02 Insider'ın Yeni Platformu 11 Milyon Dolarlık Yatırım Aldı İstanbul, 14 Mart 2018 - Insider, e-ticaret siteleri ve online site ve uygulamalara yönelik yeni Growth Management Platform'u (Büyüme Yönetim Platformu) ile Sequoia Capital önderliğinde gerçekleşen Seri B turunda 11 Milyon Dolarlık yatırım aldı.

16:28 Kadın Futbolunu Destekleyen Marka: "Avon" Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularının rol aldığı reklam filminde, kadınların futbol oynayamayacağı ön yargısına meydan okunuyor.

09:33 Kadınlar İçin Pankart Açtılar BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamlığı ile Hizan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada kadınlar unutulmadı.

11:44 Gülben Kadınlarla Elele… Arka arkaya çıkardığı ve dinlenme rekorları kıran albümlerine bir yenisini eklemek için stüdyo çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen önceki gece İstanbul 'da 2500 kadınla dündün bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.

12:00 Melis İlkkılıç Avon Stüdyo'da Popüler isimlere yaptığı makyajlarla beğeni toplayan Avon makyaj artisti Melis İlkkılıç sezon trendlerini ve makyaj tüyolarını konuklarına uyguladığı makyajlarla Avon Stüdyo’da paylaşıyor.

08:04 Ahmet Kural ile Ayrılık Sonrası Sıla'dan Radikal Değişiklik! Saçlarını Kızıla Boyattı Ahmet Kural ile evleneceği konuşulurken ayrılık kararı alan Sıla, radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyattı. Böylece Sıla ayrılık sonrası ilk değişikliğini yaptı.

11:41 Elele Avon Kadın Ödülleri 2017 Sahiplerini Buldu Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Elele AVON Kadın Ödülleri'nde duruşuyla ve başarılı çalışmalarıyla yılın ses getiren kadınları belirlendi.

13:15 Avon'dan Aşkın Cazibesini Artıran Sevgililer Günü Hediyeleri Sevgililer Günü için hediye arayışı başlıyor. AVON’un zengin kataloğundaki hediye parfüm setleri ve yeni parfümler farklı zevklere hitap eden çok sayıda seçenek sunuyor.