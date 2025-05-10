Vodafone ve Avon'dan Dijital Dönüşüm Ortaklığı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone ve Avon'dan Dijital Dönüşüm Ortaklığı

Vodafone ve Avon\'dan Dijital Dönüşüm Ortaklığı

Vodafone Business, Avon'un Türkiye'deki mağazalarına SD-WAN çözümü entegre ederek dijitalleşmesine katkı sağladı.

10.05.2025 11:13
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Vodafone Business, sunduğu SD-WAN teknoloji çözümüyle Türkiye'nin önde gelen kişisel bakım ve kozmetik markalarından Avon'un dijital dönüşümündeki çözüm ortağı oldu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen kişisel bakım ve kozmetik markalarından Avon'un çözüm ortağı oldu. Bu iş birliği kapsamında platform, kurumsal müşterisinin Türkiye'deki 80 mağazasına SD-WAN çözümünü entegre etti. Kozmetik şirketi, platform ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı kapsamında SD-WAN (Yazılım Tabanlı Geniş Alan Ağı) hizmetini devreye alarak müşterilerine esnek, güvenli ve sürdürülebilir bir iş süreci sunacak.

"SD-WAN ile müşterimizin geniş alan ağını akıllı ve esnek hale getirdik"

Farklı lokasyonlarda şubeleri ve ofisleri bulunan kurumların geniş alan ağlarının uygun maliyetler ile en hızlı ve en basit şekilde oluşturulmasını sağlayan SD-WAN'ın, geleneksel yöntemlerden farklı olarak bulut ağı üzerinden iş yönetme şansı verdiğini dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"SD-WAN'ın en temel işlevi, basit olarak ağ trafiğinde en iyi yolu belirleyerek verimliliği artırıp işletmelere esneklik, güvenlik ve sürdürülebilirlik sağlamak. Tam da bu noktada ekiplerimiz, Avon'un bu yönde bir ihtiyacı olduğunu tespit etti. Sunmuş olduğumuz SD-WAN hizmetiyle de şirketin bu gereksinimine yanıt vererek, müşterimizle önemli bir iş birliğine gitmiş olduk. Bu çözümümüz sayesinde partnerimizin ülke genelindeki 80 mağazasının, müşterimiz tarafından belirlenen güvenlik politikasıyla sistemdeki tüm bileşenlerle 7/24 erişebilir olmasına imkan tanıdık. SD-WAN teknolojisi ile müşterimizin geniş alan ağını akıllı ve esnek hale getirirken, partnerimizin ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yöneterek ağ performansını artırmış olduk. Bizler Vodafone Business olarak şirketlerin uçtan uca dijitalleşmesini sağlarken, işletmelere özel çözümlerimizle de onların dijitalleşme süreçlerindeki en güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz."

"Mağazalarımızdaki dijital altyapıyı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

Vodafone Business ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında mağazalarında daha güçlü, güvenli ve kesintisiz bir internet altyapısı oluşturduklarını vurgulayan Avon Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk ise konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bizim için müşteri memnuniyeti her zaman öncelikli sırada yer alıyor. Bu kapsamda da mağazalarımızdaki dijital altyapıyı güçlendirmeye ve kesintisiz iletişim olanakları sunmaya odaklanıyoruz. Yeni nesil bağlantı çözümleri sayesinde ağ trafiğimizi daha etkin bir şekilde yöneterek operasyonel verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Gelişmiş, güvenli ve kesintisiz bir internet altyapısıyla, mağazalarımızdaki dijital süreçleri daha verimli hale getirirken, çalışanlarımızın iş akışını kolaylaştırıyor ve müşterilerimize daha hızlı, sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Bu teknoloji hem iş süreçlerimizi optimize etmemize hem de dijital dönüşümümüzü daha güçlü bir şekilde sürdürmemize katkı sağlayacak."

Şirketler SD-WAN'la neler kazanıyor?

Yapılan açıklamaya göre SD-WAN, merkezi bir kontrol noktası kullanarak ağ trafiğinin yönetimini gerçekleştiriyor. Bu da ağ yönetiminde esneklik imkanı sunuyor. Ağ yönetimi esnekliğiyle, performansı ve kaynaklarının kullanımını optimize etme olanağı sağlayarak iş sürekliliğini mümkün kılıyor. Ağ trafiğini daha efektif bir şekilde yönetebildiğinden, ağ performansını artıran SD-WAN, ağ trafiğini en doğru şekilde yönlendirerek, cihazlar arasındaki veri transfer hızını yükseltiyor ve yönetim işlemleri tek bir merkezden sağlanıyor. Böylesi bir durum da ağın farklı noktalarına gidip, cihazları elle yapılandırmak gibi zahmetli işlemleri ortadan kaldırıyor. Bununla beraber SD-WAN'la ağ güvenliği de daha üst seviyelere çıkmış oluyor. Çünkü ağ trafiği düzenlenerek, güvenli olmayan bağlantılar engelleniyor. Ağ yönetiminde fiziksel cihazların kullanımı azaltması sayesinde ağ yönetim maliyetlerini düşüren SD-WAN, bulut tabanlı çözümleri de desteklediği için bulut tabanlı uygulamaların ağa bağlanmasını kolaylaştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone ve Avon'dan Dijital Dönüşüm Ortaklığı - Son Dakika

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