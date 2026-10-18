Abant Gölü Milli Parkı\'nda sonbahar ve kış bir arada, yüzlerce ziyaretçi akın etti

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı'nda ekim ayıyla birlikte sonbahar ve kış manzaraları aynı anda yaşanıyor. Bir yanda sararan yapraklar diğer yanda yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, doğaseverler ve tatilciler milli parka akın etti.

Türkiye'nin en önemli tabiat parkları arasında yer alan Abant Gölü Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde adeta iki mevsimi birden ağırlıyor. Ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte göl çevresindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve kırmızının tonlarına bürünürken, yüksek rakımlı tepelere düşen ilk kar doğaseverleri mest etti. Hafta sonunu ve serin havayı fırsat bilen yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçi, Abant'ın yolunu tuttu. Göl çevresinde yürüyüş yapan, hatıra fotoğrafı çektiren ve fayton turuna çıkan tatilciler, sararan ağaçlar ile beyaz örtünün birleştiği eşsiz manzaranın tadını çıkardı.