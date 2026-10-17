Afyonkarahisar Şuhut'ta Kumalar Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Şuhut'ta Kumalar Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı

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Afyonkarahisar Şuhut\'ta Kumalar Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Kumalar Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri zor anlar yaşadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı Kumalar Yaylası'na yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri ise zor anlar yaşadı.

Şuhut ilçesinde sonbahar mevsimi devam ederken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İlçenin doğal güzellikleriyle bilinen Kumalar Yaylası, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Ekim ayının ortalarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kumalar Yaylası'na düşen kar, bölgede kış mevsiminin yaklaştığını hissettirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Şuhut'ta Kumalar Yaylası mevsimin ilk karıyla kaplandı - Son Dakika
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