Ağrı Patnos'ta yağmur sonrası beliren gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ağrı Patnos'ta yağmur sonrası beliren gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı Patnos\'ta yağmur sonrası beliren gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağmurun sona ermesinin ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede görsel bir şölen oluşturdu. Rengarenk manzara, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yağan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ortaya çıkardığı eşsiz manzarayla vatandaşların ilgisini çekti.

Patnos'ta yağışın sona ermesinin ardından gökyüzünde oluşan rengarenk gökkuşağı, ilçede görsel bir şölen sundu. Doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan gökkuşağı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

Yağmur sonrası gökyüzünü süsleyen renk cümbüşü, Patnos'ta güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu anların keyfini çıkardı. Gökyüzünde oluşan doğal manzara, ilçede kısa süreliğine de olsa görsel bir güzellik yaşattı.

Patnos'ta yağmurun ardından ortaya çıkan bu etkileyici görüntü, doğanın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuPatnosGüncelÇevreŞölenYaşamAğrıDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi İBB davasında ara karar: 7 tutuklu sanık tahliye edildi
Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı Çeşme’de Pınar Güneş’in öldürülmesinde 4 kişi tutuklandı, zanlı 17 yaşında çıktı
Barcelona’dan tarihi rekor: Ligde 9’da 9 yaptılar Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar
Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi Mert Hakan Yandaş 568 gün sonra geri döndü, tribünler o sesle inledi
09:56
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar
Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
09:45
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
09:34
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
08:31
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
08:05
İsrail’in kan donduran infaz yöntemi Ölüm emri telefonla geliyor
İsrail'in kan donduran infaz yöntemi! Ölüm emri telefonla geliyor
07:47
Ülke kaosa sürükleniyor 1200 kişi gözaltına alındı, Macron’dan sert uyarı geldi
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 10:09:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Ağrı Patnos'ta yağmur sonrası beliren gökkuşağı gökyüzünü renklendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei